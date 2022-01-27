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Европейская конвенция о пресечении терроризма (1977)

Европейская конвенция о пресечении терроризма (1977) - РИА Новости, 27.01.2022

Европейская конвенция о пресечении терроризма (1977)

Европейская конвенция о пресечении терроризма подписана и открыта для ратификации 27 января 1977 года в Страсбурге (Франция) государствами-членами Совета... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:38

2022-01-27T09:38

2022-01-27T09:38

справки

совет европы

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Европейская конвенция о пресечении терроризма подписана и открыта для ратификации 27 января 1977 года в Страсбурге (Франция) государствами-членами Совета Европы. Вступила в силу 4 августа 1978 года.Конвенция направлена на содействие выдаче лиц, совершивших террористические акты. В этих целях она перечисляет правонарушения, которые договаривающиеся стороны обязуются не рассматривать как политические правонарушения или как связанные с политическими правонарушениями, или как совершаемые по политическим мотивам. Конкретно речь идет об особо тяжких преступлениях, угонах самолета, похищении людей и захвате заложников, применении бомб, гранат, ракет, писем или посылок со вложенными в них взрывными устройствами, если они создают опасность для жизни людей.Кроме того, конвенция дает возможность договаривающимся сторонам не квалифицировать в качестве политического правонарушения любые акты насилия, направленные против жизни, физической неприкосновенности или свободы личности.Конвенция четко фиксирует, что ничто в ней не должно толковаться в качестве положения, устанавливающего обязательство о выдаче того или иного лица, если это лицо впоследствии будет преследоваться в судебном порядке или будет наказано только на основании его расы, религии, национальности или политических взглядов.Конвенция содержат положения, которые обязывают договаривающиеся государства в случае, если они отказываются от выдачи преступника, принимать необходимые меры уголовного преследования лиц, совершающих преступления, в соответствии с национальным законодательством.Согласно статье 9 функции контроля за исполнением Конвенции возложены на существующий при Совете Европы Европейский комитет по проблемам преступности, который также обязан принимать все меры для дружественного урегулирования каждого сложного вопроса, возникающего в ходе реализации данной Конвенции. В случае если спорный вопрос не урегулирован по соглашению сторон, статья 10 предусматривает процедуру разрешения спора. Она включает участие арбитража и третейского суда, причем решение последнего является окончательным.Заключительные статьи Конвенции определяют порядок ее подписания, заявлений (оговорок) к тексту Конвенции, вступления ее в силу, денонсирования и другие технические вопросы. В 2003 году был открыт для подписания Протокол с поправками к Европейской конвенции, который значительно расширил список правонарушений, которые должны быть "деполитизированы", для того чтобы охватить все правонарушения, изложенные в соответствующих конвенциях и протоколах о борьбе с терроризмом, принятых в ООН.Предусматривается упрощенная процедура внесения поправок, которая позволит добавлять к будущему списку новые правонарушения, а также предусмотрена общая процедура поправок, для того чтобы в будущем поправки необязательно вносились в форме протокола с поправками.Хотя Конвенция сама по себе не рассматривает напрямую общие вопросы экстрадиции, классическое положение об исключениях было расширено, и включает положение, разрешающее отказывать в экстрадиции странам, где существует риск применения смертной казни или риск того, что лицо подвергнется пыткам или пожизненному заключению без права помилования.В настоящее время участниками конвенции являются 46 стран.Россия подписала конвенцию 7 мая 1999 года.7 августа 2000 года президент России подписал Федеральный закон "О ратификации Европейской конвенции о пресечении терроризма".В закон о ратификации Конвенции внесено заявление от имени Российской Федерации о том, что некоторые положения этого документа "должны применяться таким образом, чтобы обеспечить неотвратимость ответственности за совершение преступлений, подпадающих под действия конвенции, без ущерба для эффективности международного сотрудничества по вопросам выдачи и правовой помощи".Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, совет европы