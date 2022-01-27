https://ria.ru/20220127/konkurs-1769794597.html
В Липецкой области стартовал конкурс "Юность читающая"
В Липецкой области стартовал конкурс "Юность читающая" - РИА Новости, 27.01.2022
В Липецкой области стартовал конкурс "Юность читающая"
В Липецкой области объявлен прием заявок на областной конкурс "Юность читающая", который в шестой раз проводит центр молодежного чтения Липецкой областной... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:33
2022-01-27T14:33
2022-01-27T14:33
липецкая область
литература
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_aba4da323f614825416a9b2dca479548.jpg
ЛИПЕЦК, 27 янв - РИА Новости. В Липецкой области объявлен прием заявок на областной конкурс "Юность читающая", который в шестой раз проводит центр молодежного чтения Липецкой областной универсальной научной библиотеки при поддержке администрации области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, заявки на конкурс принимаются в электронном виде до 21 марта. Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Конкурс проводится в четырех номинациях: "Сказитель", "Звонкое слово", "Народные мотивы" и "Дивный образ". В каждой из номинаций жюри будет оценивать работы в двух возрастных категориях: 14–16 лет и 17–24 года.Артамонов отметил, что итоги подведут с 1 по 8 апреля. Победители получат дипломы и ценные призы."Развитие литературы и повышение доступности чтения – одна из важных задач для региональной власти. Особое внимание мы уделяем детям и молодежи. Чтение книг должно снова войти в моду", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220121/genplan-1768932374.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литература, игорь артамонов