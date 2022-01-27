https://ria.ru/20220127/konkurs-1769794597.html

В Липецкой области стартовал конкурс "Юность читающая"

В Липецкой области стартовал конкурс "Юность читающая" - РИА Новости, 27.01.2022

В Липецкой области стартовал конкурс "Юность читающая"

В Липецкой области объявлен прием заявок на областной конкурс "Юность читающая", который в шестой раз проводит центр молодежного чтения Липецкой областной... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:33

2022-01-27T14:33

2022-01-27T14:33

липецкая область

литература

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 янв - РИА Новости. В Липецкой области объявлен прием заявок на областной конкурс "Юность читающая", который в шестой раз проводит центр молодежного чтения Липецкой областной универсальной научной библиотеки при поддержке администрации области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, заявки на конкурс принимаются в электронном виде до 21 марта. Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Конкурс проводится в четырех номинациях: "Сказитель", "Звонкое слово", "Народные мотивы" и "Дивный образ". В каждой из номинаций жюри будет оценивать работы в двух возрастных категориях: 14–16 лет и 17–24 года.Артамонов отметил, что итоги подведут с 1 по 8 апреля. Победители получат дипломы и ценные призы."Развитие литературы и повышение доступности чтения – одна из важных задач для региональной власти. Особое внимание мы уделяем детям и молодежи. Чтение книг должно снова войти в моду", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220121/genplan-1768932374.html

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литература, игорь артамонов