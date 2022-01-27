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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220127/konkurs-1769794597.html
В Липецкой области стартовал конкурс "Юность читающая"
В Липецкой области стартовал конкурс "Юность читающая" - РИА Новости, 27.01.2022
В Липецкой области стартовал конкурс "Юность читающая"
В Липецкой области объявлен прием заявок на областной конкурс "Юность читающая", который в шестой раз проводит центр молодежного чтения Липецкой областной... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T14:33
2022-01-27T14:33
липецкая область
литература
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 янв - РИА Новости. В Липецкой области объявлен прием заявок на областной конкурс "Юность читающая", который в шестой раз проводит центр молодежного чтения Липецкой областной универсальной научной библиотеки при поддержке администрации области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, заявки на конкурс принимаются в электронном виде до 21 марта. Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Конкурс проводится в четырех номинациях: "Сказитель", "Звонкое слово", "Народные мотивы" и "Дивный образ". В каждой из номинаций жюри будет оценивать работы в двух возрастных категориях: 14–16 лет и 17–24 года.Артамонов отметил, что итоги подведут с 1 по 8 апреля. Победители получат дипломы и ценные призы."Развитие литературы и повышение доступности чтения – одна из важных задач для региональной власти. Особое внимание мы уделяем детям и молодежи. Чтение книг должно снова войти в моду", – сказал Артамонов.
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литература, игорь артамонов
14:33 27.01.2022
 

В Липецкой области стартовал конкурс "Юность читающая"

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов на встрече с руководителями сузов и ректорами вузов - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 27 янв - РИА Новости. В Липецкой области объявлен прием заявок на областной конкурс "Юность читающая", который в шестой раз проводит центр молодежного чтения Липецкой областной универсальной научной библиотеки при поддержке администрации области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, заявки на конкурс принимаются в электронном виде до 21 марта. Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Конкурс проводится в четырех номинациях: "Сказитель", "Звонкое слово", "Народные мотивы" и "Дивный образ". В каждой из номинаций жюри будет оценивать работы в двух возрастных категориях: 14–16 лет и 17–24 года.
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Артамонов отметил, что итоги подведут с 1 по 8 апреля. Победители получат дипломы и ценные призы.
"Развитие литературы и повышение доступности чтения – одна из важных задач для региональной власти. Особое внимание мы уделяем детям и молодежи. Чтение книг должно снова войти в моду", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛитератураИгорь Артамонов
 
 
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