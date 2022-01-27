11:38 27.01.2022 (обновлено: 12:25 27.01.2022)
Володин и представители думских фракций почтили память жертв холокоста
Спикер Госдумы Володин и представители фракций почтили память жертв холокоста
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный раввин России Берл Лазар и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на церемонии возложения цветов к памятнику героям Сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны
Главный раввин России Берл Лазар и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на церемонии возложения цветов к памятнику героям Сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты думских фракций возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто.
В Еврейском музее и центре толерантности в Москве председатель Думы и парламентарии приняли участие в церемонии зажжения свечей в Зале памяти.
"Мы должны делать все для того, чтобы трагедия не повторилась. Страшно, когда уничтожают целый народ, женщин и детей только потому, что они принадлежат к нации, неугодной для фашистов. Страшно, когда завоевывают другие страны в угоду разрушительной идеологии, восхваляя себя и унижая других. Нам важно отдать дань уважения и памяти тем, кто погиб", - сказал Володин журналистам.
Председатель Госдумы подчеркнул, что на мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста, присутствовали представители всех думских фракций.
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"Мы видим, что в ряде стран сегодня голову поднимают нацисты. Маршируют под флагами, выступают с заявлениями, которые не могут нас не настораживать. Таких людей может остановить только осуждение общества. Чтобы еще раз все задумались, к чему это может привести. Важно помнить всех, кто отдал свою жизнь за освобождение нашей страны, всего мира от коричневой чумы", - добавил Володин.
"Несмотря на разность взглядов депутатов, мы едины: трагедия не должна повториться. Нам важно, чтобы это понимали все", - отметил он.
Главный раввин России Бер Лазар отметил, что самое главное это то, чтобы подрастающее поколение извлекло правильный урок из того, что произошло 80 лет назад.
"Поэтому, когда мы говорим "никогда больше" – это не только какой-то лозунг, это прежде всего воспитание, чтобы дети с детства уже поняли, какая опасность, когда идеология фашизма, нацизма, она распространяется и принимается как возможная", - сказал он.
Как подчеркнул президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, установление международного дня памяти жертв Холокоста – это акт исторической справедливости, советские войска вынесли на себе всю основную тяжесть войны.
"Самые большие сражения были именно на восточном фронте у фашистов. И самые большие потери и самые большие поражения они понесли именно в Советском Союзе. И то, что советские войска освободили Освенцим и другие концлагеря и спасли, по сути, весь мир от коричневой чумы – это оценка того героизма, который вынесли наши солдаты в течение всей Второй мировой войны", - заключил он.
Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.