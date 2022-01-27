https://ria.ru/20220127/kholokost-1769750354.html

Володин и представители думских фракций почтили память жертв холокоста

Володин и представители думских фракций почтили память жертв холокоста - РИА Новости, 27.01.2022

Володин и представители думских фракций почтили память жертв холокоста

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты думских фракций возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T11:38

2022-01-27T11:38

2022-01-27T12:25

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты думских фракций возложили цветы к памятнику Героям сопротивления в концлагерях и гетто.В Еврейском музее и центре толерантности в Москве председатель Думы и парламентарии приняли участие в церемонии зажжения свечей в Зале памяти.Председатель Госдумы подчеркнул, что на мероприятии, посвященном памяти жертв Холокоста, присутствовали представители всех думских фракций."Несмотря на разность взглядов депутатов, мы едины: трагедия не должна повториться. Нам важно, чтобы это понимали все", - отметил он.Главный раввин России Бер Лазар отметил, что самое главное это то, чтобы подрастающее поколение извлекло правильный урок из того, что произошло 80 лет назад.Как подчеркнул президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, установление международного дня памяти жертв Холокоста – это акт исторической справедливости, советские войска вынесли на себе всю основную тяжесть войны."Самые большие сражения были именно на восточном фронте у фашистов. И самые большие потери и самые большие поражения они понесли именно в Советском Союзе. И то, что советские войска освободили Освенцим и другие концлагеря и спасли, по сути, весь мир от коричневой чумы – это оценка того героизма, который вынесли наши солдаты в течение всей Второй мировой войны", - заключил он.Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим). "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим нацистским лагерем смерти, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Всего погибли 6 миллионов евреев. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20200127/1563818354.html

https://ria.ru/20220127/genotsid-1769733574.html

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москва, вячеслав володин, юнеско, госдума рф, освенцим, россия, религия