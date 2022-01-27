https://ria.ru/20220127/gaz-1769879906.html

Президент Молдавии назвала условие для покупки газа у другого поставщика

Президент Молдавии назвала условие для покупки газа у другого поставщика - РИА Новости, 27.01.2022

Президент Молдавии назвала условие для покупки газа у другого поставщика

Молдавии было бы проще справиться с энергетическим кризисом, если бы компания "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом", заявила президент республики Майя... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T22:32

2022-01-27T22:32

2022-01-27T22:32

экономика

молдавия

газпром

сергей куприянов

майя санду

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Молдавии было бы проще справиться с энергетическим кризисом, если бы компания "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом", заявила президент республики Майя Санду."Мы выполняем свои обязанности по оплате газа, пусть это и дается с трудом, правительство помогает решить проблемы "Молдовагаза", чтобы мы не остались без газа. Если бы ситуация на рынке была лучше, мы могли бы купить газ у другого поставщика. Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы "Молдовагаз" не контролировалась "Газпромом", - заявила Санду в эфире телеканала TV8.Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров, парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

https://ria.ru/20220122/moldaviya-1769013294.html

https://ria.ru/20211028/gaz-1756735380.html

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экономика, молдавия, газпром, сергей куприянов, майя санду, молдовагаз