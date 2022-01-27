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Украинский солдат устроил массовый расстрел. Фото

Появилось фото подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022

Украинский солдат устроил массовый расстрел. Фото

В Сети появилось фото солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев из автомата в украинском Днепре. Его публикует RT. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:43

2022-01-27T09:43

2022-01-27T10:35

в мире

украина

южмаш

днепр (город)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Сети появилось фото солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев из автомата в украинском Днепре. Его публикует RT.Инцидент произошел в 03:40 (04:40 по московскому времени) на территории завода "Южмаш". По предварительным данным, погибли четверо военнослужащих и одна женщина, еще пятеро получили ранения. Как уточнили в пресс-службе украинского МВД, расстрел устроил Артемий Рябчук 2001 года рождения во время выдачи оружия.В городе ввели режим спецоперации. В поимке подозреваемого принимают участие полиция и Нацгвардия.Мотивы нападавшего пока не известны. В воинской части, где служил Рябчук, началось расследование.

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в мире, украина, южмаш, днепр (город)