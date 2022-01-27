https://ria.ru/20220127/fotografiya-1769729817.html
Украинский солдат устроил массовый расстрел. Фото
Появилось фото подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре - РИА Новости, 27.01.2022
Украинский солдат устроил массовый расстрел. Фото
В Сети появилось фото солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев из автомата в украинском Днепре. Его публикует RT. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T09:43
2022-01-27T09:43
2022-01-27T10:35
в мире
украина
южмаш
днепр (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Сети появилось фото солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев из автомата в украинском Днепре. Его публикует RT.Инцидент произошел в 03:40 (04:40 по московскому времени) на территории завода "Южмаш". По предварительным данным, погибли четверо военнослужащих и одна женщина, еще пятеро получили ранения. Как уточнили в пресс-службе украинского МВД, расстрел устроил Артемий Рябчук 2001 года рождения во время выдачи оружия.В городе ввели режим спецоперации. В поимке подозреваемого принимают участие полиция и Нацгвардия.Мотивы нападавшего пока не известны. В воинской части, где служил Рябчук, началось расследование.
украина
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, южмаш, днепр (город)
09:43 27.01.2022 (обновлено: 10:35 27.01.2022)
Появилось фото подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре
Появилось фото солдата нацгвардии Украины, расстрелявшего сослуживцев в на заводе в Днепре