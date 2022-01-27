https://ria.ru/20220127/esg-tekhnologii-1769792885.html

ЮНИДО поддержит развитие ESG-технологий в России

ЮНИДО поддержит развитие ESG-технологий в России - РИА Новости, 27.01.2022

ЮНИДО поддержит развитие ESG-технологий в России

Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России Коротков Сергей Анатольевич включен в состав Совета Фонда развития цифровой... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T14:34

2022-01-27T14:34

2022-01-27T14:34

пресс-релизы

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МОСКВА, 27 янв - Фонд развития цифровой экономики. Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России Коротков Сергей Анатольевич включен в состав Совета Фонда развития цифровой экономики. Главной целью Фонда является оказание поддержки в осуществлении цифровой трансформации государства, бизнеса и IT-проектов. Совместными усилиями организации будут работать над развитием ESG-технологий, а также над ускорением цифровизации на территории России.Устойчивое развитие коммерческой деятельности в современном мире базируется на трех китах: экологическая, социальная и управленческая сферы. Именно эти принципы включает в себя ESG, целью которого является концентрация внимания компаний на ответственности за экологию, общество и сотрудников в целом, а не по отдельности. Компании, поддерживающие данное направление, берут на себя обязательство в поддержке социально значимых проектов, концентрации внимания на борьбе с коррупцией, заботе об окружающей среде, надзору за безопасностью рабочего места сотрудников, поддержанию открытости в документообороте и др.Стоит отметить, что популярность ESG-инвестиций увеличивается с каждым годом. ESG-рейтинг компании играет ключевую роль при принятии решения инвестором о вложении средств. Именно поэтому стоит сделать акцент на развитии ESG-принципов внутри компании, которые не только помогут занять лидирующие позиции в сфере бизнеса, но и поспособствуют развитию конкурентоспособности государства на мировой арене."Принципы, заложенные в ESG решают не только глобальные проблемы экологии, общества и управления. Это также перспективное направление, позволяющее России выйти на новый уровень инвестиций в бизнес, которое даст толчок развитию цифровизации во многих отраслях экономики", - подчеркнул председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.Учитывая прогрессивность, значимость и потенциал ESG-технологий для развития российской и мировой экономики, основной целью ЮНИДО является рост и укрепление партнерства по вопросам устойчивого развития коммерческой деятельности с точки зрения государственного и международного ESG-регулирования бизнеса."Значимость видения ЮНИДО о всеобщем устойчивом промышленном развитии для глобальной повестки дня была признана Открытой рабочей группой ООН по выработке Целей устойчивого развития. Сейчас это видение сфокусировано, в том числе, на развитии и внедрении технологий цифровизации и ESG-оценок, как части ответственного бизнеса. Для достижения успеха в этих направлениях важно принимать в расчет совокупность факторов, которые зависят не только от глобальной повестки ООН, но от конкретных условий развития бизнеса в регионах", — говорит Директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России Сергей Коротков.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы