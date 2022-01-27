https://ria.ru/20220127/energosotrudnichestvo-1769834140.html
МИД назвал энергосотрудничество ключевой сферой взаимодействия с Германией
МИД назвал энергосотрудничество ключевой сферой взаимодействия с Германией - РИА Новости, 27.01.2022
МИД назвал энергосотрудничество ключевой сферой взаимодействия с Германией
Россия рассматривает энергетическое сотрудничество с Германией как ключевой элемент двустороннего взаимодействия, заявил замдиректора департамента информации и... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T17:26
2022-01-27T17:26
2022-01-27T17:26
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Россия рассматривает энергетическое сотрудничество с Германией как ключевой элемент двустороннего взаимодействия, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Наша позиция в отношении энергетического сотрудничества с ФРГ остается неизменной на протяжении десятилетий. Мы рассматриваем его как ключевой элемент двустороннего торгово-экономического взаимодействия, которое не только является взаимовыгодным, но и вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы в целом", - сказал Зайцев на брифинге в четверг."Несмотря на нынешнюю непростую внешнеполитическую ситуацию, наши торговые партнеры по-прежнему разделяют такой подход", - добавил замдиректора департамента.
https://ria.ru/20220123/ukraina-1769061105.html
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экономика, в мире, европа, германия, россия
МИД назвал энергосотрудничество ключевой сферой взаимодействия с Германией
МИД назвал энергосотрудничество ключевой сферой двустороннего взаимодействия с Германией