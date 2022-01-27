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МСП Банк поддержал экологический проект по переработке бумаги
МСП Банк поддержал экологический проект по переработке бумаги - РИА Новости, 27.01.2022
МСП Банк поддержал экологический проект по переработке бумаги
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование компании "Эковторсырьё", занимающейся сбором макулатуры для ее последующей переработки,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T15:36
2022-01-27T15:35
новости компаний - экономика
мсп банк
петр засельский
корпорация мсп
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование компании "Эковторсырьё", занимающейся сбором макулатуры для ее последующей переработки, сообщает пресс-служба банка.Компания получила кредит в размере 10 миллионов рублей в рамках нового продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка". Полученные средства были направлены на пополнение оборотных средств для закупки макулатуры и увеличения запасов сырья, отмечается в сообщении.Компания "Эковторсырьё" занимается сбором макулатуры у физических и юридических лиц, дальнейшей сортировкой и прессовкой. Полученное в МСП Банке финансирование помогло компании в организации равномерных и постоянных поставок на завод по переработке и производству бумажной продукции.МСП Банк запустил программу "Экспресс-поддержка" в конце 2021 года. В ее рамках бизнес может получить быстрый кредит на сумму до 10 миллионов рублей. Оформление заявки происходит полностью онлайн, без визита в банк, а срок ее рассмотрения составляет 72 часа. Воспользоваться новым вариантом финансирования за это время успели более 1500 предпринимателей, сообщили в пресс-службе.
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новости компаний - экономика, мсп банк, петр засельский, корпорация мсп
15:36 27.01.2022
 

МСП Банк поддержал экологический проект по переработке бумаги

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование компании "Эковторсырьё", занимающейся сбором макулатуры для ее последующей переработки, сообщает пресс-служба банка.
Компания получила кредит в размере 10 миллионов рублей в рамках нового продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка". Полученные средства были направлены на пополнение оборотных средств для закупки макулатуры и увеличения запасов сырья, отмечается в сообщении.
"Меры поддержки предпринимателей демонстрируют сегодня высокую эффективность. Благодаря финансированию МСП Банка и Корпорации МСП, малый и средний бизнес легче переносит последствия ковид-кризиса и получает возможность не только восстановиться после него, но и увеличить масштабы своей деятельности. В сложившейся ситуации для нас особенно важно оказывать помощь предпринимателям, развивающим социально значимые инициативы, которые принесут пользу обществу", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.
Компания "Эковторсырьё" занимается сбором макулатуры у физических и юридических лиц, дальнейшей сортировкой и прессовкой. Полученное в МСП Банке финансирование помогло компании в организации равномерных и постоянных поставок на завод по переработке и производству бумажной продукции.
МСП Банк запустил программу "Экспресс-поддержка" в конце 2021 года. В ее рамках бизнес может получить быстрый кредит на сумму до 10 миллионов рублей. Оформление заявки происходит полностью онлайн, без визита в банк, а срок ее рассмотрения составляет 72 часа. Воспользоваться новым вариантом финансирования за это время успели более 1500 предпринимателей, сообщили в пресс-службе.
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