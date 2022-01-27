МСП Банк поддержал экологический проект по переработке бумаги
© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование компании "Эковторсырьё", занимающейся сбором макулатуры для ее последующей переработки, сообщает пресс-служба банка.
Компания получила кредит в размере 10 миллионов рублей в рамках нового продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка". Полученные средства были направлены на пополнение оборотных средств для закупки макулатуры и увеличения запасов сырья, отмечается в сообщении.
"Меры поддержки предпринимателей демонстрируют сегодня высокую эффективность. Благодаря финансированию МСП Банка и Корпорации МСП, малый и средний бизнес легче переносит последствия ковид-кризиса и получает возможность не только восстановиться после него, но и увеличить масштабы своей деятельности. В сложившейся ситуации для нас особенно важно оказывать помощь предпринимателям, развивающим социально значимые инициативы, которые принесут пользу обществу", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводит пресс-служба.
Компания "Эковторсырьё" занимается сбором макулатуры у физических и юридических лиц, дальнейшей сортировкой и прессовкой. Полученное в МСП Банке финансирование помогло компании в организации равномерных и постоянных поставок на завод по переработке и производству бумажной продукции.
МСП Банк запустил программу "Экспресс-поддержка" в конце 2021 года. В ее рамках бизнес может получить быстрый кредит на сумму до 10 миллионов рублей. Оформление заявки происходит полностью онлайн, без визита в банк, а срок ее рассмотрения составляет 72 часа. Воспользоваться новым вариантом финансирования за это время успели более 1500 предпринимателей, сообщили в пресс-службе.
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