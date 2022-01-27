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Медики Подмосковья получат разовую выплату за приглашение новых сотрудников
Медики Подмосковья получат разовую выплату за приглашение новых сотрудников - РИА Новости, 27.01.2022
Медики Подмосковья получат разовую выплату за приглашение новых сотрудников
Власти Подмосковья заинтересованы в поддержке медицинских работников и увеличении штата. Для этого в регионе заработала программа "Приведи друга" для медиков... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T13:07
2022-01-27T13:07
2022-01-27T13:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Власти Подмосковья заинтересованы в поддержке медицинских работников и увеличении штата. Для этого в регионе заработала программа "Приведи друга" для медиков Московской области. О старте программы объявил губернатор региона Андрей Воробьев в обращении к жителям, сообщает телеканал "360"."Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей, усилить то или иное направление, которое мы сопровождаем: узкий специалист, терапевт, педиатр, или профессиональный хирург, или онколог, уролог. Здесь есть программа „Приведи друга", – сказал губернатор.Приведя нового сотрудника, медик получит разовую выплату. В зависимости от оклада специалиста она составит от 30 до 50 тысяч рублей. Предполагается, что программа существенно увеличит количество практикующих врачей в регионе.Губернатор МО подчеркнул, что система здравоохранения нуждается в новых кадрах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости.
Власти Подмосковья заинтересованы в поддержке медицинских работников и увеличении штата. Для этого в регионе заработала программа "Приведи друга" для медиков Московской области. О старте программы объявил губернатор региона Андрей Воробьев в обращении к жителям, сообщает телеканал "360"
.
"Мы предлагаем всем врачам, которые работают в Подмосковье, привести своих знакомых, друзей, усилить то или иное направление, которое мы сопровождаем: узкий специалист, терапевт, педиатр, или профессиональный хирург, или онколог, уролог. Здесь есть программа „Приведи друга", – сказал губернатор.
Приведя нового сотрудника, медик получит разовую выплату. В зависимости от оклада специалиста она составит от 30 до 50 тысяч рублей. Предполагается, что программа существенно увеличит количество практикующих врачей в регионе.
Губернатор МО подчеркнул, что система здравоохранения нуждается в новых кадрах.