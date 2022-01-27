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В ЛНР объяснили, с какой целью Запад насыщает ВСУ оружием
В ЛНР объяснили, с какой целью Запад насыщает ВСУ оружием - РИА Новости, 27.01.2022
В ЛНР объяснили, с какой целью Запад насыщает ВСУ оружием
Запад максимально насыщает вооруженные силы Украины оружием, чтобы усилить свое влияние на украинские власти, заявил РИА Новости начальник управления Народной... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:17
2022-01-27T13:10
в мире
чехия
румыния
франция
нато
javelin (птрк)
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Запад максимально насыщает вооруженные силы Украины оружием, чтобы усилить свое влияние на украинские власти, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.Ранее Лещенко заявил, что Народная милиция обладает сведениями об арсенале иностранного вооружения в зоне военной операции в Донбассе."Западные кураторы максимально насыщают страну оружием, чтобы не только повысить эффективность армии противника, но и продемонстрировать моральную поддержку, а также усилить свое влияние за счет долговой нагрузки на бюджет. В конечном итоге за иностранное вооружение заплатят простые украинцы, в очередной раз жертвуя своими пенсиями, пособиями, зарплатой и общим уровнем жизни", - заявил Лещенко.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Читайте полный текст интервью Яна Лещенко &gt;&gt;
https://ria.ru/20220127/propaganda-1769734836.html
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в мире, чехия, румыния, франция, нато, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр
12:17 27.01.2022 (обновлено: 13:10 27.01.2022)
 
В ЛНР объяснили, с какой целью Запад насыщает ВСУ оружием

Народная милиция ЛНР: Запад насыщает ВСУ оружием, чтобы усилить влияние на Киев

© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Запад максимально насыщает вооруженные силы Украины оружием, чтобы усилить свое влияние на украинские власти, заявил РИА Новости начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
Ранее Лещенко заявил, что Народная милиция обладает сведениями об арсенале иностранного вооружения в зоне военной операции в Донбассе.
"Западные кураторы максимально насыщают страну оружием, чтобы не только повысить эффективность армии противника, но и продемонстрировать моральную поддержку, а также усилить свое влияние за счет долговой нагрузки на бюджет. В конечном итоге за иностранное вооружение заплатят простые украинцы, в очередной раз жертвуя своими пенсиями, пособиями, зарплатой и общим уровнем жизни", - заявил Лещенко.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Читайте полный текст интервью Яна Лещенко >>
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
10:28
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