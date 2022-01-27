https://ria.ru/20220127/donbass-1769744842.html
В ЛНР сообщили о попытках ВСУ провести воздушную разведку в Донбассе
В ЛНР сообщили о попытках ВСУ провести воздушную разведку в Донбассе - РИА Новости, 27.01.2022
В ЛНР сообщили о попытках ВСУ провести воздушную разведку в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за сутки зафиксировала порядка 40 попыток украинских силовиков провести воздушную разведку у... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T11:09
2022-01-27T11:09
2022-01-27T11:17
в мире
вооруженные силы украины
донбасс
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за сутки зафиксировала порядка 40 попыток украинских силовиков провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями."За прошедшие сутки нами зафиксировано 37 попыток ведения воздушной разведки боевиками ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко журналистам в четверг.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, донбасс, народная милиция лнр, ситуация в днр и лнр
11:09 27.01.2022 (обновлено: 11:17 27.01.2022)
В ЛНР сообщили о попытках ВСУ провести воздушную разведку в Донбассе
Народная милиция ЛНР: ВСУ попытались около 40 раз провести воздушную разведку в Донбассе
ЛУГАНСК, 27 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики за сутки зафиксировала порядка 40 попыток украинских силовиков провести воздушную разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"За прошедшие сутки нами зафиксировано 37 попыток ведения воздушной разведки боевиками ВСУ
вдоль всей линии боевого соприкосновения", - заявил Филипоненко журналистам в четверг.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.