https://ria.ru/20220127/brigady-1769771170.html

Воробьев: число бригад скорой помощи увеличат с 440 до 700 в Подмосковье

Воробьев: число бригад скорой помощи увеличат с 440 до 700 в Подмосковье - РИА Новости, 27.01.2022

Воробьев: число бригад скорой помощи увеличат с 440 до 700 в Подмосковье

Количество бригад скорой помощи увеличат с 440 до 700 в Московской области в 2022 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T13:00

2022-01-27T13:00

2022-01-27T12:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

здоровье - общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Количество бригад скорой помощи увеличат с 440 до 700 в Московской области в 2022 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."У нас было 440 бригад, учитывая то, что территория растёт, что вызовы увеличиваются. Мы совершенно точно понимали, что это не соответствует запросу. В этом году, мы поставили задачу, будет уже 700", - сказал Воробьев в ежегодном обращении.По его словам, сегодня в скорой помощи есть ip-телефония, "для того, чтобы скорая помощь своевременно приезжала или приезжала неотложная помощь", - отметил Воробьев."Хочу сделать акцент на поликлиники, мы проанализировали жалобы и обращения людей. Больше всего беспокоит в поликлиниках - это запись к врачу и попасть к узкому специалисту. Мы также все эти услуги переводим на ip-телефонию", - добавил ВоробьевОн рассказал, что по скорой помощи водителям и фельдшерам добавили соответствующие выплаты.

https://ria.ru/20220124/pomosch-1769297831.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество