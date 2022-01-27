https://ria.ru/20220127/apollon-1769394643.html

Миссия "Аполлон-1"

Миссия "Аполлон-1" - РИА Новости, 27.01.2022

Миссия "Аполлон-1"

Миссия "Аполлон-1" (Apollo 1) должна была стать первым полетом космического корабля с экипажем, запущенным по американской космической программе "Аполлон",... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T09:38

2022-01-27T09:38

2022-01-27T09:38

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Миссия "Аполлон-1" (Apollo 1) должна была стать первым полетом космического корабля с экипажем, запущенным по американской космической программе "Аполлон", целью которой являлась доставка астронавтов на Луну с последующим возвращением на Землю. Программой "Аполлон" в США начали заниматься с октября 1960 года, когда Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заключило несколько договоров с фирмами на проведение научно-исследовательских работ по разработке трехместного космического корабля "Аполлон" (Apollo) и ракеты-носителя "Сатурн" (Saturn). Для ее осуществления были использованы результаты научно-технических и медико-биологических исследований предыдущих программ. Работы по программе стали проводиться в форсированном режиме после выступления в Конгрессе 25 мая 1961 года президента США Джона Кеннеди, в котором он призвал американских ученых и конструкторов сделать все возможное, чтобы до конца 1960-х годов осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны. Решение этой задачи вывело бы США в лидеры в космической гонке между ними и СССР. В начале 1960-х годов Советский Союз в космической сфере опережал США, запустив первый спутник Земли в 1957 году и выведя на орбиту первый в мире космический корабль с человеком на борту 12 апреля 1961 года. Расходы на выполнение американской общенациональной программы по высадке экспедиции на Луну до конца 1960-х годов уже в первые годы ее осуществления составляли три четверти всего бюджета НАСА. Для осуществления запусков лунных экспедиций была создана трехступенчатая ракета-носитель "Сатурн-5", которая доставляла на круговую околоземную орбиту высотой 185 километров полезную нагрузку массой 139 тонн, при выводе на траекторию полета к Луне до 50 тонн. В 1965 году в США уже имели отработанные многоразовые двигатели для всех ступеней "Сатурна-5". Параллельно с работами по ракетам-носителям создавался и корабль "Аполлон". Он состоял из орбитального (командного) модуля, в который входили двигательный отсек и отсек экипажа, и лунного модуля (кабины). Компания, занимавшаяся созданием космического корабля, планировала построить две версии "Аполлона". Астронавты должны были испытать базовый космический корабль на околоземной орбите в первой версии, а более поздняя, более совершенная версия, оснащенная системой стыковки, должна была доставить их на орбиту Луны. В феврале и августе 1966 года прошли два успешных беспилотных суборбитальных испытания космического корабля "Аполлон", которые получили обозначение AS-201 и AS-202. Миссия AS-204 должна была стать первым полетом космического корабля "Аполлон" с экипажем. Его планировали запустить 21 февраля 1967 года. Космический корабль должен был доставить астронавтов на околоземную орбиту. Основные цели миссии заключались в том, чтобы доказать космическую пригодность корабля и проверить двигатель служебного модуля.В марте 1966 года НАСА назначило астронавтов на этот полет. В состав основного экипажа вошли Вирджил (Гас) Гриссом (Virgil (Gus) Grissom), Эдвард Уайт (Edward White) и Роджер Чаффи (Roger Bruce Chaffee). Гриссом, имевший опыт космических полетов, был назначен командиром экипажа. До этого он совершил полет по суборбитальной траектории в июне 1961 года на корабле "Меркурий" (Mercury) и космический полет в марте 1965 года в качестве командира двухместного корабля "Джемини-3" (Gemini-3). Эдвард Уайт также уже побывал в космосе. Он был пилотом корабля "Джемини-4"(Gemini-4) и первым из американских астронавтов совершил выход в открытый космос. Для Роджера Чаффи этот космический полет должен был стать первым. Во время подготовки к полету астронавты много времени проводили, наблюдая, как строится и проходит испытания их космический корабль. Они также прослушали лекции по системам корабля, астрономической навигации, физиологии человека и другим аспектам полета человека в космос, получили инструкции по своей ракете "Сатурн". Астронавты тренировались на тренажерах, практиковались в приводнении и выходе из космического корабля. Сначала тренировки проводились с макетом капсулы в бассейне на базе Военно-воздушных сил США, а затем была отработана процедура выхода из космического корабля в Мексиканском заливе. После того как был изготовлен корабль "Аполлон" астронавты провели высотные испытания вместе с ним в вакуумной камере в здании Космического центра Кеннеди НАСА во Флориде. Во время них у "Аполлона" вышли из строя несколько блоков, которые специалисты заменили. После завершения высотных испытаний космический корабль 3 января 1967 года извлекли из вакуумной камеры и через три дня доставили на стартовую площадку на мысе Кеннеди, где его установили на ракету "Сатурн" для предполетных испытаний с экипажем. 27 января 1967 года должны были пройти испытания корабля, имитирующие его старт. Во время них ракета-носитель "Сатурн" не заправлялась топливом. При испытании планировалось отключить все внешние кабели от космического корабля и ракеты-носителя, чтобы убедиться, что они могут работать только от внутреннего источника питания. 27 января 1967 года в 13.00 по местному времени астронавты, одетые в скафандры, вошли в космический корабль, где они сразу столкнулись с проблемами. Чтобы максимально приблизиться к орбитальным условиям, в которых атмосфера внутри "Аполлона" состоит из чистого кислорода, они стали подключаться к источнику кислорода от космического корабля. Командир экипажа, выполнив это действие, сообщил, что ощутил запах прокисшего молока в скафандре. Астронавты, обсудив это, решили продолжить испытание. Следующей проблемой, вызывавшей тревогу, стала индикация высокого расхода кислорода. Обсудив ее по связи с техническим персоналом, решили, что это происходит из-за перемещения экипажа.Третья серьезная проблема возникла в коммуникациях. Сначала казалось, что неисправная связь существовала исключительно между командиром экипажа Гриссомом и диспетчерской. Экипаж внес коррективы. Позже возникли проблемы со связью между зданием управления космических кораблей и блокпостом на стартовой площадке. Из-за этой проблемы испытание было приостановлено в 17.40. В 18.31 был зафиксирован скачок напряжения на шине переменного тока, и наземные приборы показали необъяснимое увеличение потока кислорода в скафандрах. Через несколько секунд один из астронавтов произнес "Пламя". Через две секунды после этого Уайт сказал: "У нас пожар в кабине". Огонь распространился по салону за считанные секунды. Процедуры аварийного покидания корабля требовали минимум 90 секунд. Но на практике экипаж никогда не выполнял их за минимальное время. Гриссому пришлось опустить подголовник Уайта, чтобы тот смог дотянуться до храпового устройства, которое освобождало первую из серии защелок. Уайт фактически успел сделать часть полного оборота храпового механизма, прежде чем его окутал дым.Техники побежали к "Аполлону", но прежде, чем они смогли добраться до него, разорвался командный модуль. Пламя и густые клубы черного дыма вырвались наружу. Люди пытались добраться до люка, но жара и дым неоднократно отбрасывали их назад. К тому времени, когда им удалось открыть люк примерно через пять минут после начала пожара, астронавты уже погибли. Пожарные приехали через три минуты после открытия люка, вскоре после этого прибыли врачи. Медицинская комиссия установила, что астронавты умерли от отравления угарным газом, получили термические ожоги. Огонь уничтожил 70% скафандра Гриссома, 20% скафандра Уайта и 15% Чаффи. 27 человек из пришедших им на помощь получили отравление угарным газом. Двое были госпитализированы. Весной 1967 года НАСА объявило, что миссия AS-204, запланированная для Гриссома, Уайта и Чаффи, переименована в "Аполлон-1".Программа "Аполлон" была приостановлена, пока не было проведено исчерпывающее расследование аварии, которое показало, что наиболее вероятной причиной пожара была искра от короткого замыкания в жгуте проводов. Большое количество легковоспламеняющихся материалов в кабине в кислородной среде позволило пожару начаться и быстро распространиться. В течение следующих полутора лет в программу был внесен ряд изменений, в том числе разработан новый люк, который открывался наружу, была заменена большая часть легковоспламеняющихся материалов на другие с самозатухающими компонентами, при старте стали использовать азотно-кислородную смесь в корабле. Кроме того, были пересмотрены планы испытаний, дисциплина испытаний, производственных процессов и процедур, а также контроль качества. После аварии в ноябре 1967 года и в апреле 1968 года состоялись запуски ракеты-носителя "Сатурн-5" с экспериментальным командным модулем без экипажа на орбиту Земли. Полеты получили обозначение "Аполлон-4" и "Аполлон-6" и прошли успешно.11 октября 1968 года ракетой-носителем был выведен на орбиту Земли первый американский трехместный пилотируемый корабль "Аполлон-7" с экипажем на борту. В полете, длившемся 10,8 суток (163 витка), был тщательно проверен космический корабль без лунной кабины. 22 октября 1968 года корабль благополучно произвел посадку в Атлантическом океане. Освоение космоса и сегодня связано с риском. Космические корабли и аппараты постоянно модернизируются (на смену устаревшим изделиям приходят новые, закрываются одни космические программы, стартуют другие), но люди космоса продолжают рисковать порой собственной жизнью ради человечества.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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