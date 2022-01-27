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Россия готова предоставить площадку для переговоров с талибами
Россия готова предоставить площадку для переговоров с талибами - РИА Новости, 27.01.2022
Россия готова предоставить площадку для переговоров с талибами
Российская сторона готова предоставить московскую площадку для переговоров талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T16:10
2022-01-27T16:36
в мире
афганистан
россия
оон
талибан
норвегия
осло
москва
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская сторона готова предоставить московскую площадку для переговоров талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и других представителей афганского общества, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Как мы ранее уже заявляли, мы готовы предоставлять московскую площадку для проведения переговоров между заинтересованными афганскими сторонами в целях содействия скорейшему завершению межафганского мирного процесса", - сказал Зайцев на брифинге в Москве.Власти Норвегии пригласили делегацию талибов в Осло с 23 по 25 января для встреч с норвежскими властями, представителями международного сообщества и другими афганцами. Делегацию талибов возглавил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/taliby-1768551928.html
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в мире, афганистан, россия, оон, талибан, норвегия, осло, москва, мохаммад хасан ахунд
16:10 27.01.2022 (обновлено: 16:36 27.01.2022)
 
Россия готова предоставить площадку для переговоров с талибами

МИД: Россия готова предоставить площадку для переговоров талибов с афганским обществом

© РИА Новости / Алексей КуденкоПереговоры московского формата по Афганистану в Москве
Переговоры московского формата по Афганистану в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Переговоры московского формата по Афганистану в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская сторона готова предоставить московскую площадку для переговоров талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и других представителей афганского общества, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Как мы ранее уже заявляли, мы готовы предоставлять московскую площадку для проведения переговоров между заинтересованными афганскими сторонами в целях содействия скорейшему завершению межафганского мирного процесса", - сказал Зайцев на брифинге в Москве.
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Власти Норвегии пригласили делегацию талибов в Осло с 23 по 25 января для встреч с норвежскими властями, представителями международного сообщества и другими афганцами. Делегацию талибов возглавил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
 
В миреАфганистанРоссияООНТалибанНорвегияОслоМоскваМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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