https://ria.ru/20220127/afganistan-1769815921.html

Россия готова предоставить площадку для переговоров с талибами

Россия готова предоставить площадку для переговоров с талибами - РИА Новости, 27.01.2022

Россия готова предоставить площадку для переговоров с талибами

Российская сторона готова предоставить московскую площадку для переговоров талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T16:10

2022-01-27T16:10

2022-01-27T16:36

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российская сторона готова предоставить московскую площадку для переговоров талибов (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и других представителей афганского общества, заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев."Как мы ранее уже заявляли, мы готовы предоставлять московскую площадку для проведения переговоров между заинтересованными афганскими сторонами в целях содействия скорейшему завершению межафганского мирного процесса", - сказал Зайцев на брифинге в Москве.Власти Норвегии пригласили делегацию талибов в Осло с 23 по 25 января для встреч с норвежскими властями, представителями международного сообщества и другими афганцами. Делегацию талибов возглавил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/taliby-1768551928.html

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