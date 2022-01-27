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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220127/aeroporty-1769752324.html
Пассажиропоток аэропортов Москвы за год вырос наполовину
Пассажиропоток аэропортов Москвы за год вырос наполовину - РИА Новости, 27.01.2022
Пассажиропоток аэропортов Москвы за год вырос наполовину
Пассажиропоток аэропортов Москвы в 2021-м увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем на 50 процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T18:04
2022-01-27T18:04
туризм
аэропорт
шереметьево (аэропорт)
москва
домодедово (аэропорт)
новости - туризм
пассажиры
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажиропоток аэропортов Москвы в 2021-м увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем на 50 процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России."В прошлом году Шереметьево, Внуково и Домодедово обслужили 73 миллиона 687 тысяч человек", — говорится в релизе.Уточняется, что это на 52 процента больше, чем в 2020 году.Минтранс также отмечает, что в декабре пассажиропоток вырос почти на 60 процентов по сравнению с 2020-м и составил 5,78 миллиона человек.
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аэропорт, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм, пассажиры, внуково (аэропорт), туризм
18:04 27.01.2022
 
Пассажиропоток аэропортов Москвы за год вырос наполовину

Аэропорты столицы в 2021 году обслужили более 73 миллионов пассажиров

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажиропоток аэропортов Москвы в 2021-м увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем на 50 процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
"В прошлом году Шереметьево, Внуково и Домодедово обслужили 73 миллиона 687 тысяч человек", — говорится в релизе.
Уточняется, что это на 52 процента больше, чем в 2020 году.
Минтранс также отмечает, что в декабре пассажиропоток вырос почти на 60 процентов по сравнению с 2020-м и составил 5,78 миллиона человек.
Пассажиры в Международном аэропорте Ереван Звартноц - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
05:04Туризм
Стало известно, из-за чего в 2021 году задержали большинство авиарейсов
 
ТуризмАэропортШереметьево (аэропорт)МоскваДомодедово (аэропорт)Новости - ТуризмпассажирыВнуково (аэропорт)Туризм
 
 
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