https://ria.ru/20220127/aeroporty-1769752324.html

Пассажиропоток аэропортов Москвы за год вырос наполовину

Пассажиропоток аэропортов Москвы за год вырос наполовину - РИА Новости, 27.01.2022

Пассажиропоток аэропортов Москвы за год вырос наполовину

Пассажиропоток аэропортов Москвы в 2021-м увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем на 50 процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса... РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-27T18:04

2022-01-27T18:04

2022-01-27T18:04

туризм

аэропорт

шереметьево (аэропорт)

москва

домодедово (аэропорт)

новости - туризм

пассажиры

внуково (аэропорт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1744997044_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_53cc2e0821c12aa675c316fc0ceb8fba.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пассажиропоток аэропортов Москвы в 2021-м увеличился по сравнению с предыдущим годом более чем на 50 процентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России."В прошлом году Шереметьево, Внуково и Домодедово обслужили 73 миллиона 687 тысяч человек", — говорится в релизе.Уточняется, что это на 52 процента больше, чем в 2020 году.Минтранс также отмечает, что в декабре пассажиропоток вырос почти на 60 процентов по сравнению с 2020-м и составил 5,78 миллиона человек.

https://ria.ru/20220127/aviakompanii-1769429520.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэропорт, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм, пассажиры, внуково (аэропорт), туризм