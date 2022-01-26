https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769600174.html

Нидерланды призвали ЕСПЧ утвердить жалобу в адрес России по делу MH17

Нидерланды призвали ЕСПЧ утвердить жалобу в адрес России по делу MH17 - РИА Новости, 26.01.2022

Нидерланды призвали ЕСПЧ утвердить жалобу в адрес России по делу MH17

Нидерланды призывают Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать жалобу в адрес России по крушению малайзийского Boieng (рейс MH17) на Украине в 2014... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:44

2022-01-26T13:44

2022-01-26T14:08

нидерланды

европейский суд по правам человека (еспч)

россия

в мире

киев

страсбург

николай винниченко

генеральная прокуратура рф

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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Нидерланды призывают Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать жалобу в адрес России по крушению малайзийского Boieng (рейс MH17) на Украине в 2014 году приемлемой в полном объеме, заявила на заседании в Страсбурге координатор оперативной группы по MH17 в нидерландском МИД Лизбет ван Хейст.Представитель РФ при ЕСПЧ ранее в ходе слушаний призвал суд отклонить жалобы властей Нидерландов и Украины по МН17 и ряду других обстоятельств в полном объеме.В среду в ЕСПЧ началось первое заседание по жалобам Нидерландов и Украины против РФ по делу о крушении MH17. Первое заседание касается вопроса приемлемости объединенных жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении малайзийского Boeing."Правительство Нидерландов убеждено, что наша жалоба должна быть признана приемлемой в полном объеме", - сказала ван Хейст.Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Малайзиский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности.МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220126/espch-1769571621.html

https://ria.ru/20220126/espch-1769591867.html

https://ria.ru/20220126/deti-1769570830.html

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