07:57 26.01.2022 (обновлено: 09:44 26.01.2022)
В Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию детей
Депздрав Москвы: плановую госпитализацию детей остановили на три недели из-за COVID-19
© РИА Новости / Валерий МельниковДевушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве отмечен беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
"За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с двух тысяч в неделю до 28), а госпитализации — в десять раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки). Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям", — говорится в публикации.
Для снижения риска инфицирования в городе на три недели приостанавливается плановая госпитализация в детские больницы. Изменения не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также на другие состояния, "не допускающие промедления в оказании медицинской помощи". Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме.
"Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса", — уточняется в сообщении.