https://ria.ru/20220126/zaboelvshie-1769538796.html

В Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию детей

В Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию детей - РИА Новости, 26.01.2022

В Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию детей

В Москве отмечен беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних, сообщается на официальном сайте столичного департамента... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T07:57

2022-01-26T07:57

2022-01-26T09:44

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764274328_0:220:3032:1926_1920x0_80_0_0_d346a4cf76658169304ae81ac889a643.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве отмечен беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.Для снижения риска инфицирования в городе на три недели приостанавливается плановая госпитализация в детские больницы. Изменения не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также на другие состояния, "не допускающие промедления в оказании медицинской помощи". Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме."Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса", — уточняется в сообщении.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии