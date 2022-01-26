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Распространение коронавируса
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В Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию детей
В Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию детей - РИА Новости, 26.01.2022
В Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию детей
В Москве отмечен беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних, сообщается на официальном сайте столичного департамента... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T07:57
2022-01-26T09:44
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общество
москва
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве отмечен беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.Для снижения риска инфицирования в городе на три недели приостанавливается плановая госпитализация в детские больницы. Изменения не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также на другие состояния, "не допускающие промедления в оказании медицинской помощи". Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме."Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса", — уточняется в сообщении.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:57 26.01.2022 (обновлено: 09:44 26.01.2022)
 
В Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию детей

Депздрав Москвы: плановую госпитализацию детей остановили на три недели из-за COVID-19

© РИА Новости / Валерий МельниковДевушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Девушка делает прививку в пункте вакцинации от COVID-19 в ГУМе в Москве
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Москве отмечен беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.

"За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с двух тысяч в неделю до 28), а госпитализации — в десять раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки). Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей — это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям", — говорится в публикации.

Для снижения риска инфицирования в городе на три недели приостанавливается плановая госпитализация в детские больницы. Изменения не распространяются на пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также на другие состояния, "не допускающие промедления в оказании медицинской помощи". Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме.
"Просим горожан отнестись с пониманием к вынужденным мерам и рассчитываем, что уже скоро от них можно будет отказаться. Они направлены на то, чтобы обеспечить безопасность пациентов и справиться с новой волной пандемии коронавируса", — уточняется в сообщении.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже в 110 странах, включая Россию. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и становится доминирующим.
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