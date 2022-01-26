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В Москве за 2021 год собрали рекордный объем вторсырья
В Москве за 2021 год собрали рекордный объем вторсырья - РИА Новости, 26.01.2022
В Москве за 2021 год собрали рекордный объем вторсырья
Рекордный объем вторсырья - более 1 миллиона тонн - собрали в столице в 2021 году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T07:05
2022-01-26T09:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Рекордный объем вторсырья - более 1 миллиона тонн - собрали в столице в 2021 году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."За прошлый год при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1 миллиона тонн вторсырья, что на 18% больше аналогичного предыдущего показателя. Рост доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами правильная, она уже доказала свою эффективность, получила одобрение и поддержку горожан", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года."Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система. Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно участвовать в ее реализации. И это - один из ярких примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями", - рассказал Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня в столице созданы все условия для сортировки мусора - во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.
https://ria.ru/20220125/moskva-1769508052.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
07:05 26.01.2022 (обновлено: 09:40 26.01.2022)
 
В Москве за 2021 год собрали рекордный объем вторсырья

В Москве за 2021 год собрали рекордный объем вторсырья — более миллиона тонн

© РИА Новости / Илья ПиталевРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Раздельный сбор мусора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Рекордный объем вторсырья - более 1 миллиона тонн - собрали в столице в 2021 году в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"За прошлый год при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1 миллиона тонн вторсырья, что на 18% больше аналогичного предыдущего показателя. Рост доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами правильная, она уже доказала свою эффективность, получила одобрение и поддержку горожан", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года.
"Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система. Результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, они готовы активно участвовать в ее реализации. И это - один из ярких примеров нашего эффективного сотрудничества с жителями", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сегодня в столице созданы все условия для сортировки мусора - во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.
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