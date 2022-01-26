https://ria.ru/20220126/vooruzheniya-1769692479.html

В ЛНР сообщили об арсенале иностранного вооружения в Донбассе

В ЛНР сообщили об арсенале иностранного вооружения в Донбассе - РИА Новости, 26.01.2022

В ЛНР сообщили об арсенале иностранного вооружения в Донбассе

Народная милиция обладает сведениями об арсенале иностранного вооружения в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, заявил в среду... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T21:07

2022-01-26T21:07

2022-01-26T21:13

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Народная милиция обладает сведениями об арсенале иностранного вооружения в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, заявил в среду журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.Ранее в Народной милиции заявили, что разведка ЛНР фиксирует активное передвижение техники украинских силовиков на подконтрольной Киеву территории."По состоянию на сегодняшний день достоверно зафиксировано наличие целого арсенала вооружения иностранного производства в зоне ООС ", - сказал Лещенко журналистам.По его словам, достоверно известно о имеющихся на вооружении ВС Украины французских ручных противотанковых гранат (РПГ) APILAS, американских карабинов Remington и снайперских винтовок Barrett M107A1."Недавно, как вы знаете, от Великобритании в Украину поступила партия шведских ПТРК "NLAW", а США поставили 90 тонн летального оружия, большая часть которого несомненно окажется в зоне ООС. Про оборудование, например тепловизоры, и прочие технические средства говорить и вовсе не приходится, оно в более чем достаточном количестве представлено в подразделениях ВСУ", - дополнил начальник управления Народной милиции республики.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, нато, вооруженные силы украины