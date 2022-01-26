21:07 26.01.2022 (обновлено: 21:13 26.01.2022)
В ЛНР сообщили об арсенале иностранного вооружения в Донбассе
В ЛНР сообщили об арсенале иностранного вооружения на подконтрольной Киеву части Донбасса
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
ЛУГАНСК, 26 янв - РИА Новости. Народная милиция обладает сведениями об арсенале иностранного вооружения в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе, заявил в среду журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.
Ранее в Народной милиции заявили, что разведка ЛНР фиксирует активное передвижение техники украинских силовиков на подконтрольной Киеву территории.
"По состоянию на сегодняшний день достоверно зафиксировано наличие целого арсенала вооружения иностранного производства в зоне ООС ", - сказал Лещенко журналистам.
По его словам, достоверно известно о имеющихся на вооружении ВС Украины французских ручных противотанковых гранат (РПГ) APILAS, американских карабинов Remington и снайперских винтовок Barrett M107A1.
"Недавно, как вы знаете, от Великобритании в Украину поступила партия шведских ПТРК "NLAW", а США поставили 90 тонн летального оружия, большая часть которого несомненно окажется в зоне ООС. Про оборудование, например тепловизоры, и прочие технические средства говорить и вовсе не приходится, оно в более чем достаточном количестве представлено в подразделениях ВСУ", - дополнил начальник управления Народной милиции республики.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
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