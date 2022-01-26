https://ria.ru/20220126/vooruzhenie-1769618999.html

В Совфеде ответили на вопрос о военной помощи Донбассу

В Совфеде ответили на вопрос о военной помощи Донбассу - РИА Новости, 26.01.2022

В Совфеде ответили на вопрос о военной помощи Донбассу

Первый замглавы Международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что военная помощь Донбассу может оказываться в плане поставок... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:59

2022-01-26T14:59

2022-01-26T18:26

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

киев

владимир джабаров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595548227_275:533:2969:2048_1920x0_80_0_0_b147e3067e6f108321309cada175cd77.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый замглавы Международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что военная помощь Донбассу может оказываться в плане поставок оборонительного вооружения.Ранее секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии."Речь может идти об оборонительном вооружении", - сказал Джабаров РИА Новости.Он подчеркнул, что давно идет речь о том, что Киев готовит военную провокацию на юго-востоке страны. При этом в Донбассе живет более 700 тысяч российских граждан, и "мы не можем их бросить".Парламентарий подчеркнул, что западные страны поставляют в Киев вооружение, и жители Донбасса должны иметь возможность "защитить свои дома, свои семьи, своих детей".По его мнению, они не должны оставаться в ситуации, когда им придется защищаться "берданками и охотничьими ружьями".Отвечая на вопрос корреспондента агентства, какой может быть реакция Запада и Киева на подобные действия России, Джабаров отметил: "Это даст им понять, что Россия своих не бросает".В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил РИА Новости, что в Донбассе "живут сотни тысяч граждан России, конституция обязывает нас их защищать".По его словам, сегодня вопреки минским соглашениям Запад "нашпиговал" киевских ястребов оружием для штурма мирных городов и сел ЛНР и ДНР. "В таких условиях усилить обороноспособность этих регионов жизненно важно", - сказал Климов.

https://ria.ru/20220126/lavrov-1769616696.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769612470.html

донбасс

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, киев, владимир джабаров, россия