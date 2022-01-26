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В Совфеде ответили на вопрос о военной помощи Донбассу
В Совфеде ответили на вопрос о военной помощи Донбассу - РИА Новости, 26.01.2022
В Совфеде ответили на вопрос о военной помощи Донбассу
Первый замглавы Международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что военная помощь Донбассу может оказываться в плане поставок... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:59
2022-01-26T18:26
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
киев
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый замглавы Международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что военная помощь Донбассу может оказываться в плане поставок оборонительного вооружения.Ранее секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии."Речь может идти об оборонительном вооружении", - сказал Джабаров РИА Новости.Он подчеркнул, что давно идет речь о том, что Киев готовит военную провокацию на юго-востоке страны. При этом в Донбассе живет более 700 тысяч российских граждан, и "мы не можем их бросить".Парламентарий подчеркнул, что западные страны поставляют в Киев вооружение, и жители Донбасса должны иметь возможность "защитить свои дома, свои семьи, своих детей".По его мнению, они не должны оставаться в ситуации, когда им придется защищаться "берданками и охотничьими ружьями".Отвечая на вопрос корреспондента агентства, какой может быть реакция Запада и Киева на подобные действия России, Джабаров отметил: "Это даст им понять, что Россия своих не бросает".В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил РИА Новости, что в Донбассе "живут сотни тысяч граждан России, конституция обязывает нас их защищать".По его словам, сегодня вопреки минским соглашениям Запад "нашпиговал" киевских ястребов оружием для штурма мирных городов и сел ЛНР и ДНР. "В таких условиях усилить обороноспособность этих регионов жизненно важно", - сказал Климов.
https://ria.ru/20220126/lavrov-1769616696.html
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, киев, владимир джабаров, россия
14:59 26.01.2022 (обновлено: 18:26 26.01.2022)
 
В Совфеде ответили на вопрос о военной помощи Донбассу

Сенатор Джабаров об идее военной помощи Донбассу: только оборонительное вооружение

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первый замглавы Международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что военная помощь Донбассу может оказываться в плане поставок оборонительного вооружения.
Ранее секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии.
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"Речь может идти об оборонительном вооружении", - сказал Джабаров РИА Новости.
Он подчеркнул, что давно идет речь о том, что Киев готовит военную провокацию на юго-востоке страны. При этом в Донбассе живет более 700 тысяч российских граждан, и "мы не можем их бросить".
Парламентарий подчеркнул, что западные страны поставляют в Киев вооружение, и жители Донбасса должны иметь возможность "защитить свои дома, свои семьи, своих детей".
По его мнению, они не должны оставаться в ситуации, когда им придется защищаться "берданками и охотничьими ружьями".
Отвечая на вопрос корреспондента агентства, какой может быть реакция Запада и Киева на подобные действия России, Джабаров отметил: "Это даст им понять, что Россия своих не бросает".
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В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил РИА Новости, что в Донбассе "живут сотни тысяч граждан России, конституция обязывает нас их защищать".
По его словам, сегодня вопреки минским соглашениям Запад "нашпиговал" киевских ястребов оружием для штурма мирных городов и сел ЛНР и ДНР. "В таких условиях усилить обороноспособность этих регионов жизненно важно", - сказал Климов.
 
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