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США обсуждают отправку "тысяч" военных в Восточную Европу, сообщили СМИ
США обсуждают отправку "тысяч" военных в Восточную Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2022
США обсуждают отправку "тысяч" военных в Восточную Европу, сообщили СМИ
США обсуждают отправку дополнительного контингента на восточный фланг НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины, передает CNN со ссылкой на американских... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:20
2022-01-26T23:00
украина
сша
восточная европа
в мире
нато
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США обсуждают отправку дополнительного контингента на восточный фланг НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины, передает CNN со ссылкой на американских чиновников."США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения России на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы", — сообщает телеканал.Россия заявления об "агрессии" и приписываемые ей планы по возможной эскалации вокруг Украины категорически отрицает.По данным СМИ, среди стран, рассматривающих возможность размещения дополнительных сил, — Румыния, Болгария и Венгрия."Окончательное решение не принято", — говорится в сообщении.Там также отмечается, что не все члены НАТО готовы к таким действиям, поэтому США ведут переговоры об отправке дополнительных сил "на двусторонней основе".Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Штаты поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Лондон — противотанковые гранатометы NLAW, Анкара — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
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украина, сша, восточная европа, в мире, нато, ситуация в днр и лнр, россия
18:20 26.01.2022 (обновлено: 23:00 26.01.2022)
 
США обсуждают отправку "тысяч" военных в Восточную Европу, сообщили СМИ

CNN: США и союзники обсуждают отправку дополнительных военных в Восточную Европу

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США обсуждают отправку дополнительного контингента на восточный фланг НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины, передает CNN со ссылкой на американских чиновников.
"США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения России на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы", — сообщает телеканал.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
08:00
Украинские военные мечтают рвать россиян голыми руками
Россия заявления об "агрессии" и приписываемые ей планы по возможной эскалации вокруг Украины категорически отрицает.
По данным СМИ, среди стран, рассматривающих возможность размещения дополнительных сил, — Румыния, Болгария и Венгрия.
"Окончательное решение не принято", — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что не все члены НАТО готовы к таким действиям, поэтому США ведут переговоры об отправке дополнительных сил "на двусторонней основе".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
14:54
Американский телеведущий жестко спародировал Зеленского
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
Штаты поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Лондон — противотанковые гранатометы NLAW, Анкара — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 08:00
Европа не может решить, как наказать Россию
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
17:58
"Сдадимся в плен". На Украине придумали план по спасению страны
 
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