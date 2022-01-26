https://ria.ru/20220126/voennye-1769667077.html

США обсуждают отправку "тысяч" военных в Восточную Европу, сообщили СМИ

США обсуждают отправку "тысяч" военных в Восточную Европу, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2022

США обсуждают отправку "тысяч" военных в Восточную Европу, сообщили СМИ

США обсуждают отправку дополнительного контингента на восточный фланг НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины, передает CNN со ссылкой на американских... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:20

2022-01-26T18:20

2022-01-26T23:00

украина

сша

восточная европа

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. США обсуждают отправку дополнительного контингента на восточный фланг НАТО до "потенциальной" эскалации вокруг Украины, передает CNN со ссылкой на американских чиновников."США и группа союзников ведут переговоры о дополнительном размещении тысяч военнослужащих в странах НАТО в Восточной Европе до любого потенциального вторжения России на Украину, чтобы показать поддержку перед лицом продолжающейся агрессии Москвы", — сообщает телеканал.Россия заявления об "агрессии" и приписываемые ей планы по возможной эскалации вокруг Украины категорически отрицает.По данным СМИ, среди стран, рассматривающих возможность размещения дополнительных сил, — Румыния, Болгария и Венгрия."Окончательное решение не принято", — говорится в сообщении.Там также отмечается, что не все члены НАТО готовы к таким действиям, поэтому США ведут переговоры об отправке дополнительных сил "на двусторонней основе".Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.Штаты поставили Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Лондон — противотанковые гранатометы NLAW, Анкара — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html

https://ria.ru/20220126/komik-1769617742.html

https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html

https://ria.ru/20220126/shufrich-1769660689.html

украина

сша

восточная европа

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украина, сша, восточная европа, в мире, нато, ситуация в днр и лнр, россия