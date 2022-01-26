https://ria.ru/20220126/valyuta-1769537566.html

Российские банки не отметили роста спроса на валюту на фоне падения рубля

Российские банки не отметили роста спроса на валюту на фоне падения рубля - РИА Новости, 26.01.2022

Российские банки не отметили роста спроса на валюту на фоне падения рубля

Российские банки не отмечают роста спроса на валюту среди своих клиентов на фоне падения курса рубля, повышение интереса к валюте отмечается в отдельных... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T07:35

2022-01-26T07:35

2022-01-26T07:35

экономика

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские банки не отмечают роста спроса на валюту среди своих клиентов на фоне падения курса рубля, повышение интереса к валюте отмечается в отдельных кредитных организациях, показал опрос банков, проведенный РИА Новости.Рубль на фоне обострения геополитических рисков вокруг ситуации с Украиной в понедельник продолжил падение, наблюдавшееся последние несколько дней: доллар рос выше 79 рублей, а евро - выше 89 рублей. В результате Банк России объявил о приостановке операций по покупке валюты на рынке. На этом фоне российская валюта отвоевала у доллара и евро около 90 копеек, однако через некоторое время вновь снижалась к вышеуказанным уровням.Рост спроса на покупку или продажу валюты как онлайн, так и через кассы в офисах банков не зафиксировали в банках "Открытие", "Хоум Кредит", "Зенит", а также в "МТС Банке" и АТБ. В "Уралсибе" клиенты также не стали покупать больше валюты, чем в предыдущие дни, но в случае появления ажиотажного спроса, банк ожидает его стабилизацию в течение недели, сообщили в пресс-службе банка.Увеличение спроса на валюту на 10% в период с 17 по 23 января 2022 года по сравнению с предыдущей неделей зафиксировали в ПСБ, однако это скорее активизация после длинных новогодних каникул, когда спрос на валюто-обменные операции традиционно снижается, считает руководитель центра накопительных и транзакционных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.В то же время, в банке "Русский Стандарт" количество операций по покупке доллара клиентами выросло на 17%, продажи упали на 23%; интерес к покупке и продаже клиентам евро снизился на 38% и 67%, соответственно. Это объясняется желанием россиян запастись валютой, чтобы потом продать ее по более выгодному курсу, рассказали в пресс-службе кредитной организации. "Повышенный спрос на иностранную валюту есть, но резко возросший курс ее продажи охлаждает интерес клиентов к покупке. … Стабилизация спроса зависит главным образом от геополитического фона, который пока что преимущественно негативный", - считает директор департамента операций на финрынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

https://ria.ru/20220124/valyuta-1769278984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия