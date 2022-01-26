https://ria.ru/20220126/vaktsinatsiya-1769632425.html

В Волгоградской области начали вакцинировать подростков от коронавируса

В Волгоградской области начали вакцинировать подростков от коронавируса - РИА Новости, 26.01.2022

В Волгоградской области начали вакцинировать подростков от коронавируса

Прививки от коронавируса начали делать подросткам в городе Волжский Волгоградской области. Школьники и их родители рассказали корреспонденту РИА Новости, почему РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:10

2022-01-26T16:10

2022-01-26T16:10

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ВОЛЖСКИЙ (Волгоградская область), 26 янв - РИА Новости. Прививки от коронавируса начали делать подросткам в городе Волжский Волгоградской области. Школьники и их родители рассказали корреспонденту РИА Новости, почему решили вакцинироваться.Ранее в Волгоградскую область поступила первая партия вакцины (1440 доз) от коронавируса, предназначенной для подростков.Многодетная мама из Волжского Марина Борисова пришла в детскую поликлинику с двумя дочерями-близнецами Елизаветой и Александрой. Девочкам 14 лет, учатся в 8 классе."В школе провели опрос, кто хочет привить детей от коронавируса. Я дала согласие, и сегодня нас пригласили на прививку. Вообще почти вся наша семья привита, медотвод только у одной дочери из-за онкологии. Остальные решили привиться. Хочу, чтобы мои дети были крепкими и здоровыми", - рассказала Борисова. Лиза и Александра подтвердили слова мамы: пришли сделать прививку, чтобы не заболеть опасной инфекцией.Перед процедурой девочек осмотрел врач: измерили температуру, давление, уровень кислорода в крови. Все показатели в норме, их направили в прививочный кабинет."Мне ни капли не страшно, и совсем не больно", - поделилась своими впечатлениями после прививки Саша. Детей сразу после вакцинации не отпустили из поликлиники, сорок минут они должны находиться под присмотром медиков.Пришел на прививку сам, без родителей, и 16-летний студент местного техникума - будущий спасатель Леонид Белоусов. "Я опасаюсь за здоровье, поэтому решил привиться. Родители меня поддержали", - рассказал он.Как сообщила журналистам председатель комитета по охране здоровья Волгоградской областной думы Наталья Семенова, из первой партии вакцины, которая поступила в регион, в детскую поликлинику №2 Волжского направлено 240 доз. Планируется, что в течение 7-10 дней ее израсходуют на первых желающих привиться."Сегодня (в регионе - ред.) стартует прививочная кампания. Получили первую партию вакцин, которую распределили по шести поликлиникам... Около 8 тысяч подростков и их родителей дали согласие на проведение вакцинации", - сообщила Семенова.Минздрав России 24 ноября 2021 года зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.

https://ria.ru/20220120/myasnikov-1768777237.html

https://ria.ru/20220125/test-1769507195.html

https://ria.ru/20220126/omikron-1769535342.html

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