https://ria.ru/20220126/vaktsinatsiya-1769544538.html

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов - РИА Новости, 26.01.2022

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов

Учащиеся профтехучилищ и студенты вузов старше 18 лет включены в Красноярском крае в список граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, сообщил... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:17

2022-01-26T09:17

2022-01-26T09:17

распространение коронавируса

общество

красноярский край

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg

ИРКУТСК, 26 янв – РИА Новости. Учащиеся профтехучилищ и студенты вузов старше 18 лет включены в Красноярском крае в список граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.В Красноярском крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. За неделю он составил 41%. Кроме того, в крае отмечается увеличение числа заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией главный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев внес изменения в постановление, касающиеся обязательной вакцинации от COVID-19."В перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены обучающиеся в профессиональных образовательных и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет… Внесение указанной категории в приоритетный список для вакцинации против COVID-19 позволит руководству образовательных учреждений принять дополнительные меры по повышению охвата вакцинацией совершеннолетних учащихся", - сообщил Горяев на своей странице в Telegram.Он также отметил, что в настоящее время в регионе нет оснований для перевода школьников на дистанционный формат обучения. В случае, если в каком-либо классе выявлен инфицированный, на дистант переводится класс.

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, красноярский край, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19