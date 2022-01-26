https://ria.ru/20220126/vaktsinatsiya-1769544538.html
В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов
В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов - РИА Новости, 26.01.2022
В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов
Учащиеся профтехучилищ и студенты вузов старше 18 лет включены в Красноярском крае в список граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, сообщил... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:17
2022-01-26T09:17
2022-01-26T09:17
распространение коронавируса
общество
красноярский край
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
ИРКУТСК, 26 янв – РИА Новости. Учащиеся профтехучилищ и студенты вузов старше 18 лет включены в Красноярском крае в список граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.В Красноярском крае продолжается рост заболеваемости COVID-19. За неделю он составил 41%. Кроме того, в крае отмечается увеличение числа заболевших гриппом и ОРВИ. В связи с увеличением числа заразившихся коронавирусной инфекцией главный санитарный врач по Красноярскому краю Дмитрий Горяев внес изменения в постановление, касающиеся обязательной вакцинации от COVID-19."В перечень отдельных групп граждан, подлежащих вакцинации, внесены обучающиеся в профессиональных образовательных и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет… Внесение указанной категории в приоритетный список для вакцинации против COVID-19 позволит руководству образовательных учреждений принять дополнительные меры по повышению охвата вакцинацией совершеннолетних учащихся", - сообщил Горяев на своей странице в Telegram.Он также отметил, что в настоящее время в регионе нет оснований для перевода школьников на дистанционный формат обучения. В случае, если в каком-либо классе выявлен инфицированный, на дистант переводится класс.
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярский край, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для студентов
В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов старше 18 лет