Новейшие истребители Су-35 прибыли в Белоруссию для учений
Минобороны Белоруссии опубликовало видео прибытия для учений новейших истребителей Су-35
Истребитель Су-35С. Архивное фото
МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что в страну прибыл первый из истребителей СУ-35С ВКС РФ, перебазируемых в республику в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая завершится совместными белорусско-российскими учениями.
Министерство разместило видео посадки самолета в Telegram-канале. "Многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России, прибывший первым для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, совершает посадку на аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиационной базы", - говорится в пояснении к видео.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Россия перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Там уточнили, что после прибытия в Белоруссию экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных по ПВО сил.
На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. В рамках учений на полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны – тактические мероприятия.