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Новейшие истребители Су-35 прибыли в Белоруссию для учений
Новейшие истребители Су-35 прибыли в Белоруссию для учений - РИА Новости, 26.01.2022
Новейшие истребители Су-35 прибыли в Белоруссию для учений
Минобороны Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что в страну прибыл первый из истребителей СУ-35С ВКС РФ, перебазируемых в республику в рамках проверки сил... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:57
2022-01-26T16:57
в мире
белоруссия
министерство обороны белоруссии
воздушно-космические силы россии
су-35с
россия
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что в страну прибыл первый из истребителей СУ-35С ВКС РФ, перебазируемых в республику в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая завершится совместными белорусско-российскими учениями.Министерство разместило видео посадки самолета в Telegram-канале. "Многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России, прибывший первым для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, совершает посадку на аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиационной базы", - говорится в пояснении к видео.Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Россия перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Там уточнили, что после прибытия в Белоруссию экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных по ПВО сил.На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. В рамках учений на полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны – тактические мероприятия.
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в мире, белоруссия, министерство обороны белоруссии, воздушно-космические силы россии, су-35с, россия
16:57 26.01.2022
 
Новейшие истребители Су-35 прибыли в Белоруссию для учений

Минобороны Белоруссии опубликовало видео прибытия для учений новейших истребителей Су-35

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребитель Су-35С
Истребитель Су-35С - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель Су-35С. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв – РИА Новости. Минобороны Белоруссии сообщило в Telegram-канале, что в страну прибыл первый из истребителей СУ-35С ВКС РФ, перебазируемых в республику в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, которая завершится совместными белорусско-российскими учениями.
Министерство разместило видео посадки самолета в Telegram-канале. "Многоцелевой истребитель СУ-35С ВКС России, прибывший первым для участия в проверке сил реагирования Союзного государства на территории Беларуси, совершает посадку на аэродроме Барановичи 61-й истребительной авиационной базы", - говорится в пояснении к видео.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Россия перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Там уточнили, что после прибытия в Белоруссию экипажи Су-35С заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности дежурных по ПВО сил.
На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будут проведены совместные учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. В рамках учений на полигонах в Белоруссии пройдут боевые стрельбы, на отдельных приграничных участках местности страны – тактические мероприятия.
Военнослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
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Десятки тысяч штыков. Куда Москва и Минск перебрасывают войска
 
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