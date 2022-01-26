https://ria.ru/20220126/tamozhenniki-1769236251.html

Международный день таможенника

Международный день таможенника - РИА Новости, 26.01.2022

Международный день таможенника

26 января таможенники всех стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таможенника (International Customs Day). РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T02:01

2022-01-26T02:01

2022-01-26T02:01

справки

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594453415_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_28b5b56c9d9159ad445ccc0ca12b4ea0.jpg

26 января таможенники всех стран отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таможенника (International Customs Day).Впервые его отметили в 1983 году. Он был приурочен к тридцатилетнему юбилею Всемирной таможенной организации.26 января 1953 года в Брюсселе (Бельгия) состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году переименованного во Всемирную таможенную организацию (ВТамО, World Customs Organization). Она была создана с целью гармонизации и унификации таможенных систем, совершенствования таможенного законодательства и технологий. Работа Всемирной таможенной организации сосредоточена в сфере разработки международных инструментов, конвенций по таким вопросам, как классификация товаров, оценка таможенной стоимости, правила происхождения товаров, таможенные сборы, безопасность цепи поставок, упрощение процедур международной торговли, борьба с правонарушениями в таможенной сфере и с контрафактной продукцией (защита прав интеллектуальной собственности), борьба с коррупцией. Членами Всемирной таможенной организации являются таможенные службы 183 государств мира, которые управляют более 98% всей международной торговли.Российская Федерация участвует в работе Всемирной таможенной организации с 1992 года как правопреемница СССР, который присоединился к ВТамО 8 июля 1991 года.Федеральная таможенная служба России (ФТС России) посредством организации международного таможенного сотрудничества решает комплекс задач в области международной деятельности, способствующих развитию внешней торговли Российской Федерации. В мае 2020 года была утверждена Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации на период до 2030 года. https://docs.cntd.ru/document/564952866Российская таможня традиционно пользуется высоким авторитетом в мировом таможенном сообществе. Русский язык признан рабочим языком ВТамО для целей Гармонизированной системы описания и кодирования товаров.В Москве действует региональный узел связи ВТамО по правоохранительной деятельности (RILO – Москва).С 2002 года Российская таможенная академия является Региональным учебным центром ВТамО.С 2013 года Кинологический центр ФТС России имеет статус Регионального учебного кинологического центра ВТамО.В 2015 году филиал Российской таможенной академии в Санкт-Петербурге стал Центром передового опыта ВТамО по подготовке специалистов инспекционно-досмотрового и сканирующего оборудования.В 2016 году статус региональной таможенной лаборатории ВТамО получило Центральное экспертно-криминалистическое управление ФТС России.Международная деятельность ФТС России включает 328 международных договоров и меморандумов, заключенных с 71 иностранным государством (2020).Одним из механизмов развития международного таможенного сотрудничества является институт представительств (представителей) таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах. В настоящее время таможенное сотрудничество осуществляется более чем со 100 странами, функционирует 23 представительства (с учетом САР Гонконг), за рубежом трудится более 100 сотрудников.Особый вклад в дело укрепления таможенного братства вносит Московский международный клуб таможенных атташе, созданный под эгидой ФТС России в 2002 году в Москве по инициативе таможенных представителей России, Китая и Финляндии (с 2008 года Клуб имеет отделение в Санкт-Петербурге). Цель его создания – налаживание рабочих и дружественных контактов между представителями таможенных служб иностранных государств, сотрудниками посольств, отвечающими за таможенные вопросы. В настоящее время в Клуб входят представители России, Армении, Бельгии, Венгрии, Германии, Египта, Индии, Италии, Казахстана, Киргизия, Китая и др.В 2022 году Международный день таможенника посвящен расширению масштабов цифровой трансформации таможенных служб.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия