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Липчанин попытался оспорить в суде обязательную вакцинацию от COVID-19
Липчанин попытался оспорить в суде обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
Липчанин попытался оспорить в суде обязательную вакцинацию от COVID-19
Житель Липецка не смог оспорить в суде введение в регионе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает в среду Правобережный районный суд... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:57
2022-01-26T16:57
липецк
липецкая область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
вакцинация россиян от covid-19
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ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Житель Липецка не смог оспорить в суде введение в регионе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает в среду Правобережный районный суд города.Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан ввели в регионе в конце сентября 2021 года. В конце ноября управление Роспотребнадзора по Липецкой области ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для учащихся от 18 лет и пожилых людей от 60 лет."Липчанин обратился в суд с административным исковым заявлением о признании недействующим постановления главного государственного санитарного врача по Липецкой области №598 от 30 сентября 2021 года "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", - говорится в сообщении.Как отмечает суд, истец заявил о нарушении своих прав, поскольку он является работником отрасли, которую включили в перечень категорий обязательных для вакцинации, а вакцинацию он "проходить не желает"."Также липчанин полагал, что постановление является немотивированным, предполагает принуждение к участию в медицинском эксперименте, поскольку все вакцины являются экспериментальными, находятся в третьей стадии клинических испытаний, что прямо нарушает статью 21 Конституции Российской Федерации (никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам)", - сообщает суд.Представитель ответчика - управления Роспотребнадзора по Липецкой области - возражал против удовлетворения требований. По его словам, в перечень категорий групп граждан, подлежащих обязательной вакцинации, включены "как группы лиц, подверженных наибольшему риску инфицироваться и далее широко распространить заболевание, так и группы лиц, высокая заболеваемость среди которых способна дестабилизировать работу по обеспечению жизнедеятельности общества в целом"."Суд счел доводы истца необоснованными, в связи с чем истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований", - говорится в сообщении.Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20220126/vaktsinatsiya-1769555902.html
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липецк, липецкая область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19
16:57 26.01.2022
 
Липчанин попытался оспорить в суде обязательную вакцинацию от COVID-19

Суд отказал липчанину, требовавшему отменить обязательную вакцинацию от COVID-19

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
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ВОРОНЕЖ, 26 янв - РИА Новости. Житель Липецка не смог оспорить в суде введение в регионе обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает в среду Правобережный районный суд города.
Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ряда категорий граждан ввели в регионе в конце сентября 2021 года. В конце ноября управление Роспотребнадзора по Липецкой области ввело обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для учащихся от 18 лет и пожилых людей от 60 лет.
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"Липчанин обратился в суд с административным исковым заявлением о признании недействующим постановления главного государственного санитарного врача по Липецкой области №598 от 30 сентября 2021 года "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", - говорится в сообщении.
Как отмечает суд, истец заявил о нарушении своих прав, поскольку он является работником отрасли, которую включили в перечень категорий обязательных для вакцинации, а вакцинацию он "проходить не желает".
"Также липчанин полагал, что постановление является немотивированным, предполагает принуждение к участию в медицинском эксперименте, поскольку все вакцины являются экспериментальными, находятся в третьей стадии клинических испытаний, что прямо нарушает статью 21 Конституции Российской Федерации (никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам)", - сообщает суд.
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Представитель ответчика - управления Роспотребнадзора по Липецкой области - возражал против удовлетворения требований. По его словам, в перечень категорий групп граждан, подлежащих обязательной вакцинации, включены "как группы лиц, подверженных наибольшему риску инфицироваться и далее широко распространить заболевание, так и группы лиц, высокая заболеваемость среди которых способна дестабилизировать работу по обеспечению жизнедеятельности общества в целом".
"Суд счел доводы истца необоснованными, в связи с чем истцу было отказано в удовлетворении заявленных требований", - говорится в сообщении.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
 
ЛипецкЛипецкая областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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