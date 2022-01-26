Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/sud-1769617414.html
Верховный суд вступился за женщину, оскорбившую правосудие в тексте жалобы
Верховный суд вступился за женщину, оскорбившую правосудие в тексте жалобы - РИА Новости, 26.01.2022
Верховный суд вступился за женщину, оскорбившую правосудие в тексте жалобы
Верховный суд РФ вступился за женщину, которая допустила "оскорбительные и провокационные выражения в адрес правосудия" в апелляционной жалобе, сказано в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:52
2022-01-26T14:52
республика татарстан (татарстан)
верховный суд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за женщину, которая допустила "оскорбительные и провокационные выражения в адрес правосудия" в апелляционной жалобе, сказано в определении судебной коллегии.Суд первой инстанции удовлетворил иск банка о взыскании с жительницы Татарстана 4,5 миллионов рублей задолженности и обратил это взыскание на ее имущество. Не согласившись с таким решением, она и допустила спорные выражения в адрес конкретного судьи и всего судейского сообщества.В итоге суд даже не стал рассматривать ее жалобу, указав, что оценка деятельности судьи как незаконной и преступной не относится к существу обжалуемого решения, а использование недопустимых выражений в жалобе - злоупотребление правом на ее подачу. Добиваясь рассмотрения жалобы, она дошла до Верховного суда РФ.Суд напомнил, что есть исчерпывающий список причин, позволяющий оставить апелляционную жалобу без рассмотрения, например, замечания на протокол или неизготовленное мотивированное решение. Использование оскорбительных выражений этот список не включает."Таким образом, суд апелляционной инстанции вышел за пределы полномочий, предоставленных ему действующим гражданским процессуальным законодательством, что привело к нарушению права на обжалование вынесенных в отношении неё судебных актов", - решил суд и обязал рассмотреть апелляционную жалобу.
https://ria.ru/20220112/sud-1767501253.html
республика татарстан (татарстан)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика татарстан (татарстан), верховный суд рф, россия
14:52 26.01.2022
 
Верховный суд вступился за женщину, оскорбившую правосудие в тексте жалобы

Верховный суд встал на сторону женщины, допустившей оскорбления правосудия в тексте жалобы

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Судебный молоток
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за женщину, которая допустила "оскорбительные и провокационные выражения в адрес правосудия" в апелляционной жалобе, сказано в определении судебной коллегии.
Суд первой инстанции удовлетворил иск банка о взыскании с жительницы Татарстана 4,5 миллионов рублей задолженности и обратил это взыскание на ее имущество. Не согласившись с таким решением, она и допустила спорные выражения в адрес конкретного судьи и всего судейского сообщества.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 14:49
Верховный суд не отменил штраф владелице магазина за отсутствие маски
В итоге суд даже не стал рассматривать ее жалобу, указав, что оценка деятельности судьи как незаконной и преступной не относится к существу обжалуемого решения, а использование недопустимых выражений в жалобе - злоупотребление правом на ее подачу. Добиваясь рассмотрения жалобы, она дошла до Верховного суда РФ.
Суд напомнил, что есть исчерпывающий список причин, позволяющий оставить апелляционную жалобу без рассмотрения, например, замечания на протокол или неизготовленное мотивированное решение. Использование оскорбительных выражений этот список не включает.
"Таким образом, суд апелляционной инстанции вышел за пределы полномочий, предоставленных ему действующим гражданским процессуальным законодательством, что привело к нарушению права на обжалование вынесенных в отношении неё судебных актов", - решил суд и обязал рассмотреть апелляционную жалобу.
 
Республика Татарстан (Татарстан)Верховный суд РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45"Очень опасно": Пушков озвучил позицию России по вопросу судьбы ДНР и ЛНР
01:33Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда
01:33В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России
01:22В ЕС оценили ответ США на предложения России
01:17Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния
"Очень опасно": Пушков озвучил позицию России по вопросу судьбы ДНР и ЛНРМинобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады ЛенинградаВ США заявили о готовности ввести масштабные санкции против РоссииВ ЕС оценили ответ США на предложения РоссииСоветники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашенийЭкономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган