https://ria.ru/20220126/sud-1769617414.html

Верховный суд вступился за женщину, оскорбившую правосудие в тексте жалобы

Верховный суд вступился за женщину, оскорбившую правосудие в тексте жалобы - РИА Новости, 26.01.2022

Верховный суд вступился за женщину, оскорбившую правосудие в тексте жалобы

Верховный суд РФ вступился за женщину, которая допустила "оскорбительные и провокационные выражения в адрес правосудия" в апелляционной жалобе, сказано в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:52

2022-01-26T14:52

2022-01-26T14:52

республика татарстан (татарстан)

верховный суд рф

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Верховный суд РФ вступился за женщину, которая допустила "оскорбительные и провокационные выражения в адрес правосудия" в апелляционной жалобе, сказано в определении судебной коллегии.Суд первой инстанции удовлетворил иск банка о взыскании с жительницы Татарстана 4,5 миллионов рублей задолженности и обратил это взыскание на ее имущество. Не согласившись с таким решением, она и допустила спорные выражения в адрес конкретного судьи и всего судейского сообщества.В итоге суд даже не стал рассматривать ее жалобу, указав, что оценка деятельности судьи как незаконной и преступной не относится к существу обжалуемого решения, а использование недопустимых выражений в жалобе - злоупотребление правом на ее подачу. Добиваясь рассмотрения жалобы, она дошла до Верховного суда РФ.Суд напомнил, что есть исчерпывающий список причин, позволяющий оставить апелляционную жалобу без рассмотрения, например, замечания на протокол или неизготовленное мотивированное решение. Использование оскорбительных выражений этот список не включает."Таким образом, суд апелляционной инстанции вышел за пределы полномочий, предоставленных ему действующим гражданским процессуальным законодательством, что привело к нарушению права на обжалование вынесенных в отношении неё судебных актов", - решил суд и обязал рассмотреть апелляционную жалобу.

https://ria.ru/20220112/sud-1767501253.html

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республика татарстан (татарстан), верховный суд рф, россия