https://ria.ru/20220126/sovetniki-1769652668.html
В Париже проходит встреча советников лидеров "нормандской четверки"
В Париже проходит встреча советников лидеров "нормандской четверки" - РИА Новости, 26.01.2022
В Париже проходит встреча советников лидеров "нормандской четверки"
Встреча советников лидеров "нормандской четверки" в Париже продолжается более четырех часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:29
2022-01-26T17:29
2022-01-26T18:26
париж
ситуация в днр и лнр
в мире
дмитрий козак
андрей ермак
йенс плетнер
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ПАРИЖ, 26 янв — РИА Новости. Встреча советников лидеров "нормандской четверки" в Париже продолжается более четырех часов, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры начались в Елисейском дворце около 12:00 (14:00 мск).От России участвует замглавы администрации президента Дмитрий Козак, от Франции — дипломатический советник главы государства Эммануэль Бонн, от Германии — внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, от Украины — глава офиса президента Андрей Ермак.Ожидается, что по итогам беседы российский представитель проинформирует журналистов о результатах.В начале января Бонн и Плетнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев на переговоры с Ермаком.Последний раз советники "нормандского формата" общались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.
https://ria.ru/20220126/berbok-1769633996.html
https://ria.ru/20220125/evropa-1769308394.html
https://ria.ru/20220126/ukraina-1769485113.html
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париж, ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий козак, андрей ермак, йенс плетнер
17:29 26.01.2022 (обновлено: 18:26 26.01.2022)
В Париже проходит встреча советников лидеров "нормандской четверки"
Встреча советников лидеров "нормандской четверки" продолжается уже более четырех часов