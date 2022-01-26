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Лавров призвал США, Францию и Германию принудить Украину выполнять Минск-2

Лавров призвал США, Францию и Германию принудить Украину выполнять Минск-2 - РИА Новости, 26.01.2022

Лавров призвал США, Францию и Германию принудить Украину выполнять Минск-2

РФ призывает США, Францию и ФРГ принудить Киев выполнять минские соглашения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:32

2022-01-26T12:32

2022-01-26T12:48

в мире

киев

франция

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

россия

сша

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. РФ призывает США, Францию и ФРГ принудить Киев выполнять минские соглашения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Постоянно призываем США, Францию, Германию, других западных коллег, которые имеют влияние на киевский режим, принудить его к неукоснительному выполнению минских договоренностей", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Госдуме.

киев

франция

россия

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в мире, киев, франция, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия, сша, госдума рф