Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20220126/soglashenie-1769639502.html
Правительство Рязанской области и МЖД подписали соглашение о сотрудничестве
Правительство Рязанской области и МЖД подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 26.01.2022
Правительство Рязанской области и МЖД подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник Московской железной дороги - филиала ОАО "Российский железные дороги" Михаил Глазков подписали... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:40
2022-01-26T16:40
экономика
рязанская область
ржд
московская железная дорога
николай любимов
россия
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756516937_0:172:1600:1072_1920x0_80_0_0_77d55e1e7be1cbe4454e31506ddc4e81.jpg
РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник Московской железной дороги - филиала ОАО "Российский железные дороги" Михаил Глазков подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее повышение качества услуг, улучшение технического состояния поездов, развитие инфраструктуры, сообщило правительство региона."Двадцать шестого января в региональном правительстве состоялась церемония подписания соглашения между правительством Рязанской области и ОАО "Российские железные дороги" о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. Документ скрепили подписями губернатор Николай Любимов и начальник Московской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Михаил Глазков", - говорится в сообщении.Уточняется, что в рамках документа предполагается работа по нескольким направлениям, в числе которых "повышение качества услуг, безопасности движения и улучшение технического состояния переездов, развитие железнодорожной инфраструктуры, обеспечение правопорядка на транспорте и антитеррористическая защищенность людей". Документ также предусматривает совместное участие в реализации транспортной стратегии России, программ социально-экономического развития Рязанской области, в том числе направленных на создание новых рабочих мест и предприятий.Любимов отметил, что у правительства региона сложились многолетние конструктивные взаимоотношения с РЖД. В частности, сейчас 154 предприятия региона пользуются услугами железнодорожного транспорта. В регионе ведется работа по созданию и развитию промышленных, индустриальных площадок, "партнерство с РЖД этому способствует", привлекая в регион новых инвесторов."Соглашение, которое сегодня подписано, позволит не просто продолжить, но и усилить наше сотрудничество. Прежде всего, речь идет о качественном обеспечении потребностей жителей и организаций региона в железнодорожных перевозках", - цитирует слова главы региона его пресс-служба.Начальник МЖД подчеркнул, что за последние два года удалось не только сохранить, но и обеспечить высокий уровень транспортной доступности населению, наметилась также позитивная динамика по восстановлению экономической активности предприятий Рязанской области. "Планы как раз нацелены на улучшение доступности для всех участников рынка, 2021 год показал хорошую тенденцию по восстановлению пассажиропотока. Это касается как пригородных, так и дальних сообщений, где рост по Рязанской области наибольший по субъектам РФ, входящим в Московскую железную дорогу, он составил 57%", - отметил Михаил Глазков.Также в рамках церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "РЖД" и АНО "Агентство развития производственных систем и компетенций" на 2022-2025 годы. Оно стало первым документом подобного характера, которое будет реализовано на Московской железной дороге. По мнению главы Рязанской области, это соглашение позволит установить долгосрочное сотрудничество при реализации национального проекта "Производительность труда".
https://realty.ria.ru/20220114/mzhd-1767781991.html
https://realty.ria.ru/20200728/1575036531.html
https://ria.ru/20220119/punkt-1768575256.html
рязанская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756516937_171:0:1600:1072_1920x0_80_0_0_8aefdad097a83b01eaac3b6ed1f9436d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, рязанская область, ржд, московская железная дорога, николай любимов, россия
16:40 26.01.2022
 
Правительство Рязанской области и МЖД подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Рязанской области и МЖД подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкПоезд на станции Кокошкино Киевского направления МЖД
Поезд на станции Кокошкино Киевского направления МЖД - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
Поезд на станции Кокошкино Киевского направления МЖД
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник Московской железной дороги - филиала ОАО "Российский железные дороги" Михаил Глазков подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее повышение качества услуг, улучшение технического состояния поездов, развитие инфраструктуры, сообщило правительство региона.
"Двадцать шестого января в региональном правительстве состоялась церемония подписания соглашения между правительством Рязанской области и ОАО "Российские железные дороги" о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. Документ скрепили подписями губернатор Николай Любимов и начальник Московской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Михаил Глазков", - говорится в сообщении.
Строительство малого кольца МЖД - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 09:35
Москва выделит землю для соединения Киевского и Смоленского направлений МЖД
Уточняется, что в рамках документа предполагается работа по нескольким направлениям, в числе которых "повышение качества услуг, безопасности движения и улучшение технического состояния переездов, развитие железнодорожной инфраструктуры, обеспечение правопорядка на транспорте и антитеррористическая защищенность людей". Документ также предусматривает совместное участие в реализации транспортной стратегии России, программ социально-экономического развития Рязанской области, в том числе направленных на создание новых рабочих мест и предприятий.
Любимов отметил, что у правительства региона сложились многолетние конструктивные взаимоотношения с РЖД. В частности, сейчас 154 предприятия региона пользуются услугами железнодорожного транспорта. В регионе ведется работа по созданию и развитию промышленных, индустриальных площадок, "партнерство с РЖД этому способствует", привлекая в регион новых инвесторов.
Поезд прибыл на станцию Славянский бульвар линии МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля 2020, 12:30Новости Подмосковья
Ярославское направление МЖД ждут изменения в 2020 году
"Соглашение, которое сегодня подписано, позволит не просто продолжить, но и усилить наше сотрудничество. Прежде всего, речь идет о качественном обеспечении потребностей жителей и организаций региона в железнодорожных перевозках", - цитирует слова главы региона его пресс-служба.
Начальник МЖД подчеркнул, что за последние два года удалось не только сохранить, но и обеспечить высокий уровень транспортной доступности населению, наметилась также позитивная динамика по восстановлению экономической активности предприятий Рязанской области. "Планы как раз нацелены на улучшение доступности для всех участников рынка, 2021 год показал хорошую тенденцию по восстановлению пассажиропотока. Это касается как пригородных, так и дальних сообщений, где рост по Рязанской области наибольший по субъектам РФ, входящим в Московскую железную дорогу, он составил 57%", - отметил Михаил Глазков.
Также в рамках церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "РЖД" и АНО "Агентство развития производственных систем и компетенций" на 2022-2025 годы. Оно стало первым документом подобного характера, которое будет реализовано на Московской железной дороге. По мнению главы Рязанской области, это соглашение позволит установить долгосрочное сотрудничество при реализации национального проекта "Производительность труда".
Стетоскоп - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 15:57Рязанская область
В Рязанской области откроют 12 новых фельдшерско-акушерских пунктов
 
Рязанская областьЭкономикаРязанская областьРЖДМосковская железная дорогаНиколай ЛюбимовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда
01:33В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России
01:22В ЕС оценили ответ США на предложения России
01:17Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
Лента новостейМолния
Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады ЛенинградаВ США заявили о готовности ввести масштабные санкции против РоссииВ ЕС оценили ответ США на предложения РоссииСоветники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашенийЭкономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве