https://ria.ru/20220126/soglashenie-1769639502.html

Правительство Рязанской области и МЖД подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Рязанской области и МЖД подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 26.01.2022

Правительство Рязанской области и МЖД подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник Московской железной дороги - филиала ОАО "Российский железные дороги" Михаил Глазков подписали... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:40

2022-01-26T16:40

2022-01-26T16:40

экономика

рязанская область

ржд

московская железная дорога

николай любимов

россия

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 26 янв - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов и начальник Московской железной дороги - филиала ОАО "Российский железные дороги" Михаил Глазков подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее повышение качества услуг, улучшение технического состояния поездов, развитие инфраструктуры, сообщило правительство региона."Двадцать шестого января в региональном правительстве состоялась церемония подписания соглашения между правительством Рязанской области и ОАО "Российские железные дороги" о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта. Документ скрепили подписями губернатор Николай Любимов и начальник Московской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Михаил Глазков", - говорится в сообщении.Уточняется, что в рамках документа предполагается работа по нескольким направлениям, в числе которых "повышение качества услуг, безопасности движения и улучшение технического состояния переездов, развитие железнодорожной инфраструктуры, обеспечение правопорядка на транспорте и антитеррористическая защищенность людей". Документ также предусматривает совместное участие в реализации транспортной стратегии России, программ социально-экономического развития Рязанской области, в том числе направленных на создание новых рабочих мест и предприятий.Любимов отметил, что у правительства региона сложились многолетние конструктивные взаимоотношения с РЖД. В частности, сейчас 154 предприятия региона пользуются услугами железнодорожного транспорта. В регионе ведется работа по созданию и развитию промышленных, индустриальных площадок, "партнерство с РЖД этому способствует", привлекая в регион новых инвесторов."Соглашение, которое сегодня подписано, позволит не просто продолжить, но и усилить наше сотрудничество. Прежде всего, речь идет о качественном обеспечении потребностей жителей и организаций региона в железнодорожных перевозках", - цитирует слова главы региона его пресс-служба.Начальник МЖД подчеркнул, что за последние два года удалось не только сохранить, но и обеспечить высокий уровень транспортной доступности населению, наметилась также позитивная динамика по восстановлению экономической активности предприятий Рязанской области. "Планы как раз нацелены на улучшение доступности для всех участников рынка, 2021 год показал хорошую тенденцию по восстановлению пассажиропотока. Это касается как пригородных, так и дальних сообщений, где рост по Рязанской области наибольший по субъектам РФ, входящим в Московскую железную дорогу, он составил 57%", - отметил Михаил Глазков.Также в рамках церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "РЖД" и АНО "Агентство развития производственных систем и компетенций" на 2022-2025 годы. Оно стало первым документом подобного характера, которое будет реализовано на Московской железной дороге. По мнению главы Рязанской области, это соглашение позволит установить долгосрочное сотрудничество при реализации национального проекта "Производительность труда".

https://realty.ria.ru/20220114/mzhd-1767781991.html

https://realty.ria.ru/20200728/1575036531.html

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экономика, рязанская область, ржд, московская железная дорога, николай любимов, россия