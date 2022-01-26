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Уборка от снега улично-дорожной сети продолжается в Москве
Уборка от снега улично-дорожной сети продолжается в Москве - РИА Новости, 26.01.2022
Уборка от снега улично-дорожной сети продолжается в Москве
Уборка улично-дорожной сети от снега продолжается в Москве, сообщается Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:18
2022-01-26T14:17
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снегопад в москве
москва
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Уборка улично-дорожной сети от снега продолжается в Москве, сообщается Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что ранним утром провели механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой."В течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - дополняется в сообщении.
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снегопад в москве, москва, городское хозяйство москвы
14:18 26.01.2022
 

Уборка от снега улично-дорожной сети продолжается в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Уборка улично-дорожной сети от снега продолжается в Москве, сообщается Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в столице минус 6-4, местами небольшой снег. Непрерывно ведутся работы по очистке от снега улично-дорожной сети. Под особым контролем – пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранним утром провели механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.
"В течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - дополняется в сообщении.
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