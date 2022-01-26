https://ria.ru/20220126/snegouborka-1769608710.html

Уборка от снега улично-дорожной сети продолжается в Москве

Уборка от снега улично-дорожной сети продолжается в Москве - РИА Новости, 26.01.2022

Уборка от снега улично-дорожной сети продолжается в Москве

Уборка улично-дорожной сети от снега продолжается в Москве, сообщается Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:18

2022-01-26T14:18

2022-01-26T14:17

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Уборка улично-дорожной сети от снега продолжается в Москве, сообщается Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что ранним утром провели механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой."В течение всего светового дня организованы работы по очистке скатных кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Места проведения работ огорожены. Будьте внимательны и не заходите за ограничительные ленты", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220126/ekonomiya-1769403907.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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