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В Генпрокуратуре рассказали о проверках в российских школах
В Генпрокуратуре рассказали о проверках в российских школах - РИА Новости, 26.01.2022
В Генпрокуратуре рассказали о проверках в российских школах
Прокуроры проводят масштабную проверку и анализ фактов и профилактики детского суицида в образовательных учреждениях, сообщила на съезде уполномоченных по... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:35
2022-01-26T14:35
2022-01-26T14:35
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россия
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Прокуроры проводят масштабную проверку и анализ фактов и профилактики детского суицида в образовательных учреждениях, сообщила на съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ представитель Генпрокуратуры Дария Бугаева."Особое внимание уделено вопросам профилактики детского суицида в образовательных организациях. Нами сейчас проводится большой анализ. Прокуроры также проводят большую, масштабную проверку", - сказала Бугаева.По ее словам, в 2022 году в планах российских прокуроров оценка состояния законности в сфере соблюдения прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования. Соответствующие проверки также начались.Кроме того, добавила Бугаева, прокуроры на постоянной основе продолжат проверять, как организовано питание детей в образовательных организациях.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, генеральная прокуратура рф, россия
В Генпрокуратуре рассказали о проверках в российских школах
Представитель ГП Бугаева: прокуроры проверят соблюдение прав инвалидов на образование
МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Прокуроры проводят масштабную проверку и анализ фактов и профилактики детского суицида в образовательных учреждениях, сообщила на съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ представитель Генпрокуратуры Дария Бугаева.
"Особое внимание уделено вопросам профилактики детского суицида в образовательных организациях. Нами сейчас проводится большой анализ. Прокуроры также проводят большую, масштабную проверку", - сказала Бугаева.
По ее словам, в 2022 году в планах российских
прокуроров оценка состояния законности в сфере соблюдения прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования. Соответствующие проверки также начались.
Кроме того, добавила Бугаева, прокуроры на постоянной основе продолжат проверять, как организовано питание детей в образовательных организациях.