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В Генпрокуратуре рассказали о проверках в российских школах

В Генпрокуратуре рассказали о проверках в российских школах - РИА Новости, 26.01.2022

В Генпрокуратуре рассказали о проверках в российских школах

Прокуроры проводят масштабную проверку и анализ фактов и профилактики детского суицида в образовательных учреждениях, сообщила на съезде уполномоченных по... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:35

2022-01-26T14:35

2022-01-26T14:35

общество

генеральная прокуратура рф

россия

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Прокуроры проводят масштабную проверку и анализ фактов и профилактики детского суицида в образовательных учреждениях, сообщила на съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ представитель Генпрокуратуры Дария Бугаева."Особое внимание уделено вопросам профилактики детского суицида в образовательных организациях. Нами сейчас проводится большой анализ. Прокуроры также проводят большую, масштабную проверку", - сказала Бугаева.По ее словам, в 2022 году в планах российских прокуроров оценка состояния законности в сфере соблюдения прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на получение образования. Соответствующие проверки также начались.Кроме того, добавила Бугаева, прокуроры на постоянной основе продолжат проверять, как организовано питание детей в образовательных организациях.

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общество, генеральная прокуратура рф, россия