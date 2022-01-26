"Сбер" планирует приобрести fashion-ретейлера "Стокманн"
"Сбер" планирует приобрести fashion-ретейлера "Стокманн" в первой половине 2022 года
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Сбер" и владелец российской компании "Стокманн" Яков Панченко намерены подписать обязывающее соглашение о ее приобретении группой в первой половине текущего года после инвестиционной проверки и согласования сделки ФАС, сообщил банк.
"Сбер" и владелец российского "Стокманн" Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме "Сбера". Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении "Сбером" 100% доли в компании "Стокманн" в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России", - говорится в сообщении.
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Планируется, что "Стокманн" и мультикатегорийный маркетплейс "Сбермегамаркет" станут стратегическими партнерами и будут интегрированы друг с другом. Объединение экспертизы компаний позволит усилить позиции "Сбера" в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить долю GMV fashion от общего оборота сервисов электронной коммерции экосистемы, а также реализовать ряд новых возможностей для развития сегмента.
"Стокманн" - российский fashion-ритейлер, специализирующийся на сегментах от "среднего" до "премиума". Сегодня компания работает в России, представляя более 600 брендов по категориям: одежда, обувь, товары для детей, товары для дома. Оборот в 2021 году составил 10 миллиардов рублей.
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