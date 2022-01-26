Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/sber-1769601678.html
"Сбер" планирует приобрести fashion-ретейлера "Стокманн"
"Сбер" планирует приобрести fashion-ретейлера "Стокманн" - РИА Новости, 26.01.2022
"Сбер" планирует приобрести fashion-ретейлера "Стокманн"
"Сбер" и владелец российской компании "Стокманн" Яков Панченко намерены подписать обязывающее соглашение о ее приобретении группой в первой половине текущего... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:55
2022-01-26T13:55
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
сбер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577705057_0:363:2834:1957_1920x0_80_0_0_b9ceab9915accf676a8a67733716ac31.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Сбер" и владелец российской компании "Стокманн" Яков Панченко намерены подписать обязывающее соглашение о ее приобретении группой в первой половине текущего года после инвестиционной проверки и согласования сделки ФАС, сообщил банк."Сбер" и владелец российского "Стокманн" Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме "Сбера". Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении "Сбером" 100% доли в компании "Стокманн" в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России", - говорится в сообщении.Планируется, что "Стокманн" и мультикатегорийный маркетплейс "Сбермегамаркет" станут стратегическими партнерами и будут интегрированы друг с другом. Объединение экспертизы компаний позволит усилить позиции "Сбера" в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить долю GMV fashion от общего оборота сервисов электронной коммерции экосистемы, а также реализовать ряд новых возможностей для развития сегмента."Стокманн" - российский fashion-ритейлер, специализирующийся на сегментах от "среднего" до "премиума". Сегодня компания работает в России, представляя более 600 брендов по категориям: одежда, обувь, товары для детей, товары для дома. Оборот в 2021 году составил 10 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210714/patent-1741218785.html
https://ria.ru/20210625/finprivychki-1738630843.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577705057_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_cec28c99744cb9128e5e8e617f094d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), россия, сбер
13:55 26.01.2022
 
"Сбер" планирует приобрести fashion-ретейлера "Стокманн"

"Сбер" планирует приобрести fashion-ретейлера "Стокманн" в первой половине 2022 года

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. "Сбер" и владелец российской компании "Стокманн" Яков Панченко намерены подписать обязывающее соглашение о ее приобретении группой в первой половине текущего года после инвестиционной проверки и согласования сделки ФАС, сообщил банк.
"Сбер" и владелец российского "Стокманн" Яков Панченко подписали соглашение о намерениях по совместному развитию сегмента fashion в экосистеме "Сбера". Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении "Сбером" 100% доли в компании "Стокманн" в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России", - говорится в сообщении.
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля 2021, 12:56
"Сбер" запатентовал сверхточный носимый магнитометр
Планируется, что "Стокманн" и мультикатегорийный маркетплейс "Сбермегамаркет" станут стратегическими партнерами и будут интегрированы друг с другом. Объединение экспертизы компаний позволит усилить позиции "Сбера" в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить долю GMV fashion от общего оборота сервисов электронной коммерции экосистемы, а также реализовать ряд новых возможностей для развития сегмента.
"Стокманн" - российский fashion-ритейлер, специализирующийся на сегментах от "среднего" до "премиума". Сегодня компания работает в России, представляя более 600 брендов по категориям: одежда, обувь, товары для детей, товары для дома. Оборот в 2021 году составил 10 миллиардов рублей.
Новые логотипы Сбербанка в первом офисе нового формата, открывшемся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня 2021, 16:40
Сбер изучил финансовые привычки представителей разных поколений
 
ЭкономикаФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)РоссияСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда
01:33В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России
01:22В ЕС оценили ответ США на предложения России
01:17Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
Лента новостейМолния
Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады ЛенинградаВ США заявили о готовности ввести масштабные санкции против РоссииВ ЕС оценили ответ США на предложения РоссииСоветники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашенийЭкономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве