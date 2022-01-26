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В Ярославской области ужесточили ограничения по COVID-19
В Ярославской области ужесточили ограничения по COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В Ярославской области ужесточили ограничения по COVID-19
Обязательная самоизоляция вводится с 26 января в Ярославской области для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию и не переболевших COVID-19, сообщает... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:41
2022-01-26T17:41
2022-01-26T17:41
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Обязательная самоизоляция вводится с 26 января в Ярославской области для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию и не переболевших COVID-19, сообщает правительство региона."Кроме того, вступили в силу изменения в указ губернатора, по которым с 26 января по 22 февраля граждане старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию и не имеющие сертификата о перенесенном ковиде, обязаны соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении. Исключениями станут случаи обращения за медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, приобретение необходимых товаров и услуг в ближайшем месте, выгул домашних животных и вынос мусора.Сообщается, что в Ярославской области вводятся новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. В частности, работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 50% сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19 или не имеющих сертификата о перенесенном заболевании. Ранее норма касалась 30% работников.Также с 27 января государственные учреждения стационарного социального обслуживания временно переходят на закрытый круглосуточный режим работы, информируют власти. Смена сотрудников, оказывающих социальные услуги в учреждениях, будет проводиться раз в две недели. Изменения вводятся до 23 марта. По словам зампредседателя правительства области Ларисы Андреевой, такая мера вводится, чтобы не допустить формирования очагов заражения в стационарах и защитить проживающих там подопечных.
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общество, ярославская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Ярославской области ужесточили ограничения по COVID-19
В Ярославской области ввели самоизоляцию для непривитых жителей старше 60 лет
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 янв - РИА Новости.
Обязательная самоизоляция вводится с 26 января в Ярославской области для людей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию и не переболевших COVID-19, сообщает
правительство региона.
"Кроме того, вступили в силу изменения в указ губернатора, по которым с 26 января по 22 февраля граждане старше 60 лет, не прошедшие вакцинацию и не имеющие сертификата о перенесенном ковиде, обязаны соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении. Исключениями станут случаи обращения за медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, приобретение необходимых товаров и услуг в ближайшем месте, выгул домашних животных и вынос мусора.
Сообщается, что в Ярославской области
вводятся новые ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. В частности, работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 50% сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19 или не имеющих сертификата о перенесенном заболевании. Ранее норма касалась 30% работников.
Также с 27 января государственные учреждения стационарного социального обслуживания временно переходят на закрытый круглосуточный режим работы, информируют власти. Смена сотрудников, оказывающих социальные услуги в учреждениях, будет проводиться раз в две недели. Изменения вводятся до 23 марта. По словам зампредседателя правительства области Ларисы Андреевой, такая мера вводится, чтобы не допустить формирования очагов заражения в стационарах и защитить проживающих там подопечных.