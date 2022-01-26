https://ria.ru/20220126/rusheva-1769479465.html

Девочка-легенда: как Надя Рушева стала "Моцартом рисунка"

Девочка-легенда: как Надя Рушева стала "Моцартом рисунка" - РИА Новости, 26.01.2022

Девочка-легенда: как Надя Рушева стала "Моцартом рисунка"

В Музее Пушкина открывается выставка к юбилею Нади Рушевой. За 17 лет жизни она создала более десяти тысяч работ и собственную вселенную книжных иллюстраций,... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T08:00

2022-01-26T08:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В Музее Пушкина открывается выставка к юбилею Нади Рушевой. За 17 лет жизни она создала более десяти тысяч работ и собственную вселенную книжных иллюстраций, именно ее рисунок первым совершил путешествие в космос. О том, в чем уникальность творчества художницы-вундеркинда, — в материале РИА Новости.Художница-режиссерВ Советском Союзе было немало тех, кто стал звездой уже в детстве: поэтесса Ника Турбина, посол доброй воли Катя Лычева, технический гений Паша Коноплев, музыкант Максим Трошин или пианист Евгений Кисин. Рушева — пожалуй, самая знаменитая юная художница. В чем же ее секрет?Юная художница воображала себя Наташей Ростовой, Анной Карениной, булгаковской Маргаритой и не только."Она отвечала духу времени, было в ней что-то свободное, поэтически недосказанное, — рассказывает куратор Светлана Белехова. — Отец не отдал Надю в художественную школу, чтобы не стеснять развитие таланта. Многие потом одобрили его решение, считая, что главное в ее даре — необыкновенное воображение, которому научить невозможно".Уникальность работ Рушевой в том, что большинство изображенных ею людей — герои классической литературы, истории. Буквально с карандашом в руке она читала мифы и легенды, произведения Шекспира, Гофмана, Андерсона, Дюма, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова — и параллельно их иллюстрировала.Надя рисовала сразу, с ходу перенося на чистый лист собственное представление о героях. Неважно, что книги написаны века назад, — художница понимала и культурный контекст, и особенности характеров. И воплощала на бумаге идеальные визуальные образы.Другая особенность работ Нади — техника исполнения. Она не делала эскизов и не пользовалась ластиком: ее линии едины и окончательны. Как если бы режиссер снимал сцену одним кадром.Любая импровизация становилась органичной частью рисунка и не подлежала изменению. Фломастер, тушь, перо, иногда с добавлением акварели — первый вариант становился финальным.Классика на бумагеРушева родилась в семье художника и балерины, рисовать начала в пять, а когда ей было двенадцать, состоялась персональная выставка, организованная журналом "Юность". На следующий год издание опубликовало первые иллюстрации Нади к повести Эдуарда Пашнева "Ньютоново яблоко". Но, пожалуй, самая известная ее работа — рисунки к роману "Мастер и Маргарита", которые она сделала в 16 лет.Интересно, что Рушева — первый иллюстратор романа. Ее работы высоко оценила вдова писателя Елена Булгакова.Значительная часть экспозиции в Пушкинском музее, которая состоит из 65 графических листов, посвящена жизни и творчеству Михаила Булгакова. Здесь первое издание культового романа, самиздат-рукопись "Собачьего сердца" и другие произведения писателя, а также — фотографии Елены Булгаковой.Отец Нади рассказывал, что она очень быстро прочитала роман, а потом не раз к нему возвращалась.Многослойность романа повлияла и на работы: Надя выполняла иллюстрации пером на цветных фонах, добавляла акварель, фломастер, пастель.Удивительно, как легко юная художница переключалась от лирической истории ("Первая встреча Мастера и Маргариты") на фантастическую ("Разъезд после сеанса магии в варьете") или историческую ("Иешуа: "Отпусти меня...").Поразительная "Пушкиниана""Самым родным поэтом" Надя считала Александра Пушкина.На выставке можно найти изображения поэта и его современников, выполненные Рушевой, а еще — иллюстрации к "Пиковой даме", стихотворениям. Сказки тоже есть: две красочные работы для "Золотого петушка" как бы обрамляют эту часть экспозиции. Между ними расположилась "Пушкиниана".Этот цикл возник после того, как в 1968-м известный пушкинист Арнольд Гессен попросил Надю проиллюстрировать его книгу, посвященную поэту.Надя прочитала множество произведений литературоведа и его коллег, побывала в квартире Пушкина на Мойке. Чтобы лучше ощутить атмосферу эпохи, рисовала гусиными перьями и при свечах. Но Гессен остался недоволен. По его мнению, работы получились в стиле рисунков на полях, а такое позволительно лишь знаменитому поэту.Ученый предложил Наде сделать "нормальные" иллюстрации, она отказалась, но "Пушкиниану" не оставила — в итоге цикл насчитывает около 350 рисунков.Рушева тонко прочувствовала настроение произведений: работы отличает изящность линий, точность и артистизм, нельзя не отметить их выразительность и эмоциональность. Как и стремительный слог поэта, рисунки, выполненные Надей, динамичны, легки и воздушны.На выставке показана вся жизнь Пушкина, начиная с изображения на руках у няни. Можно найти сцены в окружении друзей и знакомых — например, с польским поэтом Адамом Мицкевичем, есть в экспозиции и портрет Екатерины Бакуниной, студенческой любви поэта.Здесь же подвижные "Друзья-лицеисты: И. Пущин, А. Пушкин, В. Кюхельбекер", сосредоточенный "А. С. Пушкин знакомится с Раевскими", игривый "А. С. Пушкин в Одессе танцует с Амалией Ризнич"."Пушкиниану" словно нарисовали в XIX веке — настолько глубоко художница из двадцатого столетия погрузилась в мир и быт прошлого."Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в область человеческого духа, — писал академик Лихачев. — Она работала почти с отчаянием, стремясь сказать людям как можно больше: о балете, об античности, о Шекспире, Пушкине, Экзюпери и, наконец, о "Мастере и Маргарите" Булгакова. Откуда у 16-летней девочки знание людей, эпох? Это загадка, которая никогда не будет разгадана".Выставка "К 70-летию со дня рождения Нади Рушевой" продлится до 27 февраля.

https://ria.ru/20220122/kino-1768980067.html

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