Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220126/rusheva-1769479465.html
Девочка-легенда: как Надя Рушева стала "Моцартом рисунка"
Девочка-легенда: как Надя Рушева стала "Моцартом рисунка" - РИА Новости, 26.01.2022
Девочка-легенда: как Надя Рушева стала "Моцартом рисунка"
В Музее Пушкина открывается выставка к юбилею Нади Рушевой. За 17 лет жизни она создала более десяти тысяч работ и собственную вселенную книжных иллюстраций,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:00
2022-01-26T19:45
одесса
михаил булгаков
александр пушкин
музей а.с. пушкина
лев толстой (писатель)
культура
николай гоголь
михаил лермонтов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769460684_0:229:3078:1960_1920x0_80_0_0_f78d87a48604f898d809f577e61dab88.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В Музее Пушкина открывается выставка к юбилею Нади Рушевой. За 17 лет жизни она создала более десяти тысяч работ и собственную вселенную книжных иллюстраций, именно ее рисунок первым совершил путешествие в космос. О том, в чем уникальность творчества художницы-вундеркинда, — в материале РИА Новости.Художница-режиссерВ Советском Союзе было немало тех, кто стал звездой уже в детстве: поэтесса Ника Турбина, посол доброй воли Катя Лычева, технический гений Паша Коноплев, музыкант Максим Трошин или пианист Евгений Кисин. Рушева — пожалуй, самая знаменитая юная художница. В чем же ее секрет?Юная художница воображала себя Наташей Ростовой, Анной Карениной, булгаковской Маргаритой и не только."Она отвечала духу времени, было в ней что-то свободное, поэтически недосказанное, — рассказывает куратор Светлана Белехова. — Отец не отдал Надю в художественную школу, чтобы не стеснять развитие таланта. Многие потом одобрили его решение, считая, что главное в ее даре — необыкновенное воображение, которому научить невозможно".Уникальность работ Рушевой в том, что большинство изображенных ею людей — герои классической литературы, истории. Буквально с карандашом в руке она читала мифы и легенды, произведения Шекспира, Гофмана, Андерсона, Дюма, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова — и параллельно их иллюстрировала.Надя рисовала сразу, с ходу перенося на чистый лист собственное представление о героях. Неважно, что книги написаны века назад, — художница понимала и культурный контекст, и особенности характеров. И воплощала на бумаге идеальные визуальные образы.Другая особенность работ Нади — техника исполнения. Она не делала эскизов и не пользовалась ластиком: ее линии едины и окончательны. Как если бы режиссер снимал сцену одним кадром.Любая импровизация становилась органичной частью рисунка и не подлежала изменению. Фломастер, тушь, перо, иногда с добавлением акварели — первый вариант становился финальным.Классика на бумагеРушева родилась в семье художника и балерины, рисовать начала в пять, а когда ей было двенадцать, состоялась персональная выставка, организованная журналом "Юность". На следующий год издание опубликовало первые иллюстрации Нади к повести Эдуарда Пашнева "Ньютоново яблоко". Но, пожалуй, самая известная ее работа — рисунки к роману "Мастер и Маргарита", которые она сделала в 16 лет.Интересно, что Рушева — первый иллюстратор романа. Ее работы высоко оценила вдова писателя Елена Булгакова.Значительная часть экспозиции в Пушкинском музее, которая состоит из 65 графических листов, посвящена жизни и творчеству Михаила Булгакова. Здесь первое издание культового романа, самиздат-рукопись "Собачьего сердца" и другие произведения писателя, а также — фотографии Елены Булгаковой.Отец Нади рассказывал, что она очень быстро прочитала роман, а потом не раз к нему возвращалась.Многослойность романа повлияла и на работы: Надя выполняла иллюстрации пером на цветных фонах, добавляла акварель, фломастер, пастель.Удивительно, как легко юная художница переключалась от лирической истории ("Первая встреча Мастера и Маргариты") на фантастическую ("Разъезд после сеанса магии в варьете") или историческую ("Иешуа: "Отпусти меня...").Поразительная "Пушкиниана""Самым родным поэтом" Надя считала Александра Пушкина.На выставке можно найти изображения поэта и его современников, выполненные Рушевой, а еще — иллюстрации к "Пиковой даме", стихотворениям. Сказки тоже есть: две красочные работы для "Золотого петушка" как бы обрамляют эту часть экспозиции. Между ними расположилась "Пушкиниана".Этот цикл возник после того, как в 1968-м известный пушкинист Арнольд Гессен попросил Надю проиллюстрировать его книгу, посвященную поэту.Надя прочитала множество произведений литературоведа и его коллег, побывала в квартире Пушкина на Мойке. Чтобы лучше ощутить атмосферу эпохи, рисовала гусиными перьями и при свечах. Но Гессен остался недоволен. По его мнению, работы получились в стиле рисунков на полях, а такое позволительно лишь знаменитому поэту.Ученый предложил Наде сделать "нормальные" иллюстрации, она отказалась, но "Пушкиниану" не оставила — в итоге цикл насчитывает около 350 рисунков.Рушева тонко прочувствовала настроение произведений: работы отличает изящность линий, точность и артистизм, нельзя не отметить их выразительность и эмоциональность. Как и стремительный слог поэта, рисунки, выполненные Надей, динамичны, легки и воздушны.На выставке показана вся жизнь Пушкина, начиная с изображения на руках у няни. Можно найти сцены в окружении друзей и знакомых — например, с польским поэтом Адамом Мицкевичем, есть в экспозиции и портрет Екатерины Бакуниной, студенческой любви поэта.Здесь же подвижные "Друзья-лицеисты: И. Пущин, А. Пушкин, В. Кюхельбекер", сосредоточенный "А. С. Пушкин знакомится с Раевскими", игривый "А. С. Пушкин в Одессе танцует с Амалией Ризнич"."Пушкиниану" словно нарисовали в XIX веке — настолько глубоко художница из двадцатого столетия погрузилась в мир и быт прошлого."Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в область человеческого духа, — писал академик Лихачев. — Она работала почти с отчаянием, стремясь сказать людям как можно больше: о балете, об античности, о Шекспире, Пушкине, Экзюпери и, наконец, о "Мастере и Маргарите" Булгакова. Откуда у 16-летней девочки знание людей, эпох? Это загадка, которая никогда не будет разгадана".Выставка "К 70-летию со дня рождения Нади Рушевой" продлится до 27 февраля.
https://ria.ru/20220122/kino-1768980067.html
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769460684_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_12f9953672ed26e8f34bb522c0991968.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, михаил булгаков, александр пушкин, музей а.с. пушкина, лев толстой (писатель), николай гоголь, михаил лермонтов, уильям шекспир, музеи, выставки
08:00 26.01.2022 (обновлено: 19:45 26.01.2022)
 

Девочка-легенда: как Надя Рушева стала "Моцартом рисунка"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой
Выставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В Музее Пушкина открывается выставка к юбилею Нади Рушевой. За 17 лет жизни она создала более десяти тысяч работ и собственную вселенную книжных иллюстраций, именно ее рисунок первым совершил путешествие в космос. О том, в чем уникальность творчества художницы-вундеркинда, — в материале РИА Новости.

Художница-режиссер

В Советском Союзе было немало тех, кто стал звездой уже в детстве: поэтесса Ника Турбина, посол доброй воли Катя Лычева, технический гений Паша Коноплев, музыкант Максим Трошин или пианист Евгений Кисин. Рушева — пожалуй, самая знаменитая юная художница. В чем же ее секрет?

"Я живу жизнью того, кого рисую", — признавалась как-то Надя.

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНадя Рушева
Надя Рушева - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Надя Рушева
Юная художница воображала себя Наташей Ростовой, Анной Карениной, булгаковской Маргаритой и не только.
"Она отвечала духу времени, было в ней что-то свободное, поэтически недосказанное, — рассказывает куратор Светлана Белехова. — Отец не отдал Надю в художественную школу, чтобы не стеснять развитие таланта. Многие потом одобрили его решение, считая, что главное в ее даре — необыкновенное воображение, которому научить невозможно".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой
Выставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой
Уникальность работ Рушевой в том, что большинство изображенных ею людей — герои классической литературы, истории. Буквально с карандашом в руке она читала мифы и легенды, произведения Шекспира, Гофмана, Андерсона, Дюма, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Некрасова — и параллельно их иллюстрировала.
Надя рисовала сразу, с ходу перенося на чистый лист собственное представление о героях. Неважно, что книги написаны века назад, — художница понимала и культурный контекст, и особенности характеров. И воплощала на бумаге идеальные визуальные образы.
© Пресс-служба музея ПушкинаА. С. Пушкин в Одессе танцует с Амалией Ризнич. 1968 год
А.С. Пушкин в Одессе танцует с Амалией Ризнич. 1968 г.
© Пресс-служба музея Пушкина
А. С. Пушкин в Одессе танцует с Амалией Ризнич. 1968 год
Другая особенность работ Нади — техника исполнения. Она не делала эскизов и не пользовалась ластиком: ее линии едины и окончательны. Как если бы режиссер снимал сцену одним кадром.
Любая импровизация становилась органичной частью рисунка и не подлежала изменению. Фломастер, тушь, перо, иногда с добавлением акварели — первый вариант становился финальным.
"Я их заранее вижу. Они проступают на бумаге, как водяные знаки, и мне остается их чем-нибудь обвести", — говорила сама Надя.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой
Выставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой

Классика на бумаге

Рушева родилась в семье художника и балерины, рисовать начала в пять, а когда ей было двенадцать, состоялась персональная выставка, организованная журналом "Юность". На следующий год издание опубликовало первые иллюстрации Нади к повести Эдуарда Пашнева "Ньютоново яблоко". Но, пожалуй, самая известная ее работа — рисунки к роману "Мастер и Маргарита", которые она сделала в 16 лет.
© Пресс-служба музея ПушкинаПервая встреча Мастера и Маргариты. 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"
Первая встреча Мастера и Маргариты. 1968 г. Иллюстрация к роману М.А. Булгакова Мастер и Маргарита
© Пресс-служба музея Пушкина
Первая встреча Мастера и Маргариты. 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"
Интересно, что Рушева — первый иллюстратор романа. Ее работы высоко оценила вдова писателя Елена Булгакова.
"Чем больше смотришь, тем больше это затягивает. Какая амплитуда чувств! Девочка в 16 лет прекрасно все поняла. И не только поняла, но и убедительно, великолепно изобразила", — замечала Булгакова.
Значительная часть экспозиции в Пушкинском музее, которая состоит из 65 графических листов, посвящена жизни и творчеству Михаила Булгакова. Здесь первое издание культового романа, самиздат-рукопись "Собачьего сердца" и другие произведения писателя, а также — фотографии Елены Булгаковой.
© Пресс-служба музея ПушкинаРазъезд после сеанса магии в варьете. 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"
Разъезд после сеанса магии в Варьете. 1968 г. Иллюстрация к роману М.А. Булгакова Мастер и Маргарита
© Пресс-служба музея Пушкина
Разъезд после сеанса магии в варьете. 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"
Отец Нади рассказывал, что она очень быстро прочитала роман, а потом не раз к нему возвращалась.

"Надюша вдруг преобразилась и повзрослела! Она отложила все другие мечты и серии рисунков, засыпала меня просьбами достать все что можно о Булгакове. Она трудилась много и вдохновенно", — вспоминал Николай Рушев.

Многослойность романа повлияла и на работы: Надя выполняла иллюстрации пером на цветных фонах, добавляла акварель, фломастер, пастель.
© Пресс-служба музея Пушкина

Маргарита — ведьма. 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Маргарита – ведьма . 1968 г. Иллюстрация к роману М.А. Булгакова Мастер и Маргарита
1 из 3

Маргарита — ведьма. 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

© Пресс-служба музея Пушкина
© Пресс-служба музея Пушкина

Прощание Мастера с Москвой. 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Прощание Мастера с Москвой. 1968 г. Иллюстрация к роману М. Булгакова Мастер и Маргарита
2 из 3

Прощание Мастера с Москвой. 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

© Пресс-служба музея Пушкина
© Пресс-служба музея Пушкина

Иешуа: "Отпусти меня..." 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Иешуа: - Отпусти меня.... 1968 г. Иллюстрация к роману М. Булгакова Мастер и Маргарита
3 из 3

Иешуа: "Отпусти меня..." 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

© Пресс-служба музея Пушкина
1 из 3

Маргарита — ведьма. 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

© Пресс-служба музея Пушкина
2 из 3

Прощание Мастера с Москвой. 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

© Пресс-служба музея Пушкина
3 из 3

Иешуа: "Отпусти меня..." 1968 год. Иллюстрация к роману М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита"

© Пресс-служба музея Пушкина
Удивительно, как легко юная художница переключалась от лирической истории ("Первая встреча Мастера и Маргариты") на фантастическую ("Разъезд после сеанса магии в варьете") или историческую ("Иешуа: "Отпусти меня...").

Поразительная "Пушкиниана"

"Самым родным поэтом" Надя считала Александра Пушкина.

"Сначала были рисунки к сказкам Пушкина, — рассказывала она. — Папа читал, а я рисовала в это время. Потом, когда сама научилась читать, делала рисунки к "Медному всаднику", "Повестям Белкина", "Евгению Онегину".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой
Выставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой
На выставке можно найти изображения поэта и его современников, выполненные Рушевой, а еще — иллюстрации к "Пиковой даме", стихотворениям. Сказки тоже есть: две красочные работы для "Золотого петушка" как бы обрамляют эту часть экспозиции. Между ними расположилась "Пушкиниана".
Этот цикл возник после того, как в 1968-м известный пушкинист Арнольд Гессен попросил Надю проиллюстрировать его книгу, посвященную поэту.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой
Выставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Выставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой
Надя прочитала множество произведений литературоведа и его коллег, побывала в квартире Пушкина на Мойке. Чтобы лучше ощутить атмосферу эпохи, рисовала гусиными перьями и при свечах. Но Гессен остался недоволен. По его мнению, работы получились в стиле рисунков на полях, а такое позволительно лишь знаменитому поэту.
Ученый предложил Наде сделать "нормальные" иллюстрации, она отказалась, но "Пушкиниану" не оставила — в итоге цикл насчитывает около 350 рисунков.
Рушева тонко прочувствовала настроение произведений: работы отличает изящность линий, точность и артистизм, нельзя не отметить их выразительность и эмоциональность. Как и стремительный слог поэта, рисунки, выполненные Надей, динамичны, легки и воздушны.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Работа Нади Рушевой "А. С. Пушкин". 1968 год

Выставка к 70-летию со дня рождения художницы Нади Рушевой
1 из 2

Работа Нади Рушевой "А. С. Пушкин". 1968 год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба музея Пушкина

Иллюстрация к стихотворению А. С. Пушкина "Арион". 1968 год

Иллюстрация к стихотворению А.С. Пушкина Арион. 1968 г.
2 из 2

Иллюстрация к стихотворению А. С. Пушкина "Арион". 1968 год

© Пресс-служба музея Пушкина
1 из 2

Работа Нади Рушевой "А. С. Пушкин". 1968 год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Иллюстрация к стихотворению А. С. Пушкина "Арион". 1968 год

© Пресс-служба музея Пушкина
На выставке показана вся жизнь Пушкина, начиная с изображения на руках у няни. Можно найти сцены в окружении друзей и знакомых — например, с польским поэтом Адамом Мицкевичем, есть в экспозиции и портрет Екатерины Бакуниной, студенческой любви поэта.
Здесь же подвижные "Друзья-лицеисты: И. Пущин, А. Пушкин, В. Кюхельбекер", сосредоточенный "А. С. Пушкин знакомится с Раевскими", игривый "А. С. Пушкин в Одессе танцует с Амалией Ризнич".
© Пресс-служба музея Пушкина

Друзья-лицеисты: И. Пущин, А. Пушкин, В. Кюхельбекер. 1968 год

Друзья-лицеисты: И. Пущин, А. Пушкин, В. Кюхельбекер. 1968 г.
1 из 3

Друзья-лицеисты: И. Пущин, А. Пушкин, В. Кюхельбекер. 1968 год

© Пресс-служба музея Пушкина
© Пресс-служба музея Пушкина

А. С. Пушкин знакомится с Раевскими. 1966 год

А.С. Пушкин знакомится с Раевскими. 1966 г.
2 из 3

А. С. Пушкин знакомится с Раевскими. 1966 год

© Пресс-служба музея Пушкина
© Пресс-служба музея Пушкина

Н. Н. Пушкина на даче. 1968 год

Н.Н. Пушкина на даче. 1968 г.
3 из 3

Н. Н. Пушкина на даче. 1968 год

© Пресс-служба музея Пушкина
1 из 3

Друзья-лицеисты: И. Пущин, А. Пушкин, В. Кюхельбекер. 1968 год

© Пресс-служба музея Пушкина
2 из 3

А. С. Пушкин знакомится с Раевскими. 1966 год

© Пресс-служба музея Пушкина
3 из 3

Н. Н. Пушкина на даче. 1968 год

© Пресс-служба музея Пушкина
"Пушкиниану" словно нарисовали в XIX веке — настолько глубоко художница из двадцатого столетия погрузилась в мир и быт прошлого.
"Гениальная девочка обладала поразительным даром проникновения в область человеческого духа, — писал академик Лихачев. — Она работала почти с отчаянием, стремясь сказать людям как можно больше: о балете, об античности, о Шекспире, Пушкине, Экзюпери и, наконец, о "Мастере и Маргарите" Булгакова. Откуда у 16-летней девочки знание людей, эпох? Это загадка, которая никогда не будет разгадана".
Выставка "К 70-летию со дня рождения Нади Рушевой" продлится до 27 февраля.
Синтия Никсон и Кристин Барански в сериале Позолоченный век
22 января, 08:00Культура
Новейшие сериалы: яркий "Позолоченный век" и дикая "Афтепати"
 
КультураОдессаМихаил БулгаковАлександр ПушкинМузей А.С. ПушкинаЛев Толстой (писатель)Николай ГогольМихаил ЛермонтовУильям ШекспирМузеиВыставки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады Ленинграда
01:33В США заявили о готовности ввести масштабные санкции против России
01:22В ЕС оценили ответ США на предложения России
01:17Советники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашений
01:15Экономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсии
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
Лента новостейМолния
Минобороны запустило новый раздел к годовщине снятия блокады ЛенинградаВ США заявили о готовности ввести масштабные санкции против РоссииВ ЕС оценили ответ США на предложения РоссииСоветники "нормандского" формата подтвердили роль минских соглашенийЭкономист рассказал, что делать, если не хватает стажа для пенсииГлава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве