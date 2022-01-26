https://ria.ru/20220126/rekonstruktsiya-1769609188.html

Заммэра Бирюков: в "Парке Яуза" завершена реконструкция трех прудов

Заммэра Бирюков: в "Парке Яуза" завершена реконструкция трех прудов - РИА Новости, 26.01.2022

Заммэра Бирюков: в "Парке Яуза" завершена реконструкция трех прудов

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию трех исторических прудов в создаваемом "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:26

2022-01-26T14:26

2022-01-26T14:26

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию трех исторических прудов в создаваемом "Парке Яуза" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что основной акцент при проведении работ сделали на создание устойчивых инженерных систем. Это позволит увеличить межремонтные периоды и сохранять эстетический вид прудов в течение многих лет, сформировать благоприятную экосреду для их обитателей.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что все пруды оборудовали участками биоплато общей площадью почти 1,7 тысячи квадратных метров. Это сделано для формирования устойчивой экосистемы, способной самостоятельно поддерживать чистоту воды и комфортные условия обитания птиц и рыб.

https://ria.ru/20211016/blagoustroystvo-1754852049.html

https://realty.ria.ru/20211220/park-1764280098.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы