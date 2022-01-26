https://ria.ru/20220126/raskryvaemost-1769576687.html

Липецкие власти рассказали о раскрываемости преступлений

Липецкие власти рассказали о раскрываемости преступлений - РИА Новости, 26.01.2022

Липецкие власти рассказали о раскрываемости преступлений

Раскрываемость киберпреступлений в Липецкой области в 2021 году выросла почти на 4%, сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов по итогам... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:19

2022-01-26T12:19

2022-01-26T12:18

липецкая область

липецкая область

здоровье - общество

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Раскрываемость киберпреступлений в Липецкой области в 2021 году выросла почти на 4%, сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов по итогам совещания о работе региональной полиции в 2021 году.По его словам, Сейчас по этому показателю Липецкая область занимает пятое место в ЦФО.Так же на 22,6% больше в 2021 году раскрыто преступлений прошлых лет, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории - 65 вместо 48. В результате работы по пресечению незаконного оборота наркотиков сотрудниками полиции выявлено более 1,3 тысяч преступлений. У преступников изъято 146,4 килограмма наркотиков и сильнодействующих веществ. Раскрыто 74 преступления, совершённых организованными группами или преступными сообществами. Пресечена деятельности пяти организованных групп, созданных на этнической основе. В целом было раскрыто более 7,6 тысяч преступлений, а общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 1,2%.

https://ria.ru/20220124/remont-1769291475.html

липецкая область

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липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов