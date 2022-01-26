Липецкие власти рассказали о раскрываемости преступлений
Киберпреступность
ЛИПЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Раскрываемость киберпреступлений в Липецкой области в 2021 году выросла почти на 4%, сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов по итогам совещания о работе региональной полиции в 2021 году.
По его словам, Сейчас по этому показателю Липецкая область занимает пятое место в ЦФО.
"Киберпреступность является угрозой для людей самого разного возраста и требует особого внимания. Мы должны объединить наши усилия в этой борьбе. От наших действий и принимаемых мер зависит безопасность и благополучие граждан", – отметил Артамонов.
Так же на 22,6% больше в 2021 году раскрыто преступлений прошлых лет, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории - 65 вместо 48. В результате работы по пресечению незаконного оборота наркотиков сотрудниками полиции выявлено более 1,3 тысяч преступлений. У преступников изъято 146,4 килограмма наркотиков и сильнодействующих веществ. Раскрыто 74 преступления, совершённых организованными группами или преступными сообществами. Пресечена деятельности пяти организованных групп, созданных на этнической основе. В целом было раскрыто более 7,6 тысяч преступлений, а общее количество зарегистрированных преступлений снизилось на 1,2%.
"Отмечено, что в 2021 году жители области с большим доверием стали относиться к сотрудникам органов внутренних дел региона и это важный показатель деятельности ведомства. Уверен, что наше дальнейшее взаимодействие будет способствовать еще большей безопасности в регионе", – сказал Артамонов.