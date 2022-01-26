https://ria.ru/20220126/rakova-1769636451.html

В Москве свободно 42% коек для пациентов с коронавирусом, сообщила Ракова

В Москве свободно 42% коек для пациентов с коронавирусом, сообщила Ракова - РИА Новости, 26.01.2022

В Москве свободно 42% коек для пациентов с коронавирусом, сообщила Ракова

В Москве свободно 42% коек для пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:25

2022-01-26T16:25

2022-01-26T16:45

распространение коронавируса

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анастасия ракова

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве свободно 42% коек для пациентов с коронавирусом, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день ситуация с ростом заболеваемости не даёт нам расслабляться и с точки зрения мобилизации стационарной медицинской помощи. Несмотря на то, что на сегодняшний день у нас свободно 7 тысяч коек, это 42% от развёрнутого коечного фонда, мы в любом случае понимаем, что госпитализация будет расти", - сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220126/vaktsinatsiya-1769635462.html

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москва, анастасия ракова , общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19