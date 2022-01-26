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Польша уверовала в "газовый" заговор России и Германии
В Польше уверовали в "секретный протокол" России и Германии по газу - РИА Новости, 26.01.2022
Польша уверовала в "газовый" заговор России и Германии
Германия "сдала Украину в обмен на диалог с Россией", выходящий далеко за рамки энергетических вопросов. Таким мнением на портале wPolityce поделился польский... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:33
2022-01-26T17:32
в мире
украина
германия
польша
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Германия "сдала Украину в обмен на диалог с Россией", выходящий далеко за рамки энергетических вопросов. Таким мнением на портале wPolityce поделился польский журналист Якуб Мачеевский.По его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель давно пообещала Москве отменить любые санкции США против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".Он ссылается на заявление бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который некогда назвал российский газопровод "современным пактом Молотова — Риббентропа". Автор считает, что Москва и Берлин могли подписать дополнительный протокол к газовому соглашению с разделением сфер влияния в Центральной и Восточной Европе.Кроме того, Мачеевский обратил внимание, что перекачивание газа по дну Балтийского моря не сочетается с запретом для британской авиации пересекать воздушное пространство Германии с целью поставок военной помощи Украине.Строительство "Северного потока — 2" длилось три года и завершилось 10 сентября 2021-го. Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию согласно законодательству страны. Для этого необходимо создать дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица.Москва неоднократно призывала прекратить упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.В Кремле не раз отвергали обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог для размещения большего количества военной техники НАТО рядом с национальными границами.
https://ria.ru/20220123/potok-1769099357.html
https://ria.ru/20220125/gaz-1769470481.html
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в мире, украина, германия, польша, северный поток — 2, россия
11:33 26.01.2022 (обновлено: 17:32 26.01.2022)
 
В Польше уверовали в "секретный протокол" России и Германии по газу

Журналист Мачеевский: Россия и Германия могли подписать секретный протокол по газу

© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Германия "сдала Украину в обмен на диалог с Россией", выходящий далеко за рамки энергетических вопросов. Таким мнением на портале wPolityce поделился польский журналист Якуб Мачеевский.
По его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель давно пообещала Москве отменить любые санкции США против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".
"Сейчас дело обстоит еще хуже. Все знаки говорят о том, что соглашение наших неприветливых соседей выходит далеко за рамки энергетики", — убежден обозреватель.
Он ссылается на заявление бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который некогда назвал российский газопровод "современным пактом Молотова — Риббентропа". Автор считает, что Москва и Берлин могли подписать дополнительный протокол к газовому соглашению с разделением сфер влияния в Центральной и Восточной Европе.
Газораспределительный центр трубопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 02:52
Раскрыта роль Украины в сертификации "Северного потока — 2"
Кроме того, Мачеевский обратил внимание, что перекачивание газа по дну Балтийского моря не сочетается с запретом для британской авиации пересекать воздушное пространство Германии с целью поставок военной помощи Украине.
Строительство "Северного потока — 2" длилось три года и завершилось 10 сентября 2021-го. Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию согласно законодательству страны. Для этого необходимо создать дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица.
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.
В Кремле не раз отвергали обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог для размещения большего количества военной техники НАТО рядом с национальными границами.
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СМИ: ФРГ и США обсудили противодействие "Северному потоку — 2" из-за Киева
 
В миреУкраинаГерманияПольшаСеверный поток — 2Россия
 
 
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