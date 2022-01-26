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Мать мальчика, выгнанного голым на мороз на Алтае, покусала полицейских
Мать мальчика, выгнанного голым на мороз на Алтае, покусала полицейских - РИА Новости, 26.01.2022
Мать мальчика, выгнанного голым на мороз на Алтае, покусала полицейских
Мать мальчика, которого выгнали голым на мороз за плохое поведение в Алтайском крае, покусала полицейских, которые забирали у нее детей, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:45
2022-01-26T12:45
2022-01-26T13:15
происшествия
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 26 янв - РИА Новости. Мать мальчика, которого выгнали голым на мороз за плохое поведение в Алтайском крае, покусала полицейских, которые забирали у нее детей, сообщило СУСК РФ по региону.Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК по региону, на улицу его выгнали мать и отчим за плохое поведение. Мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима заключили под стражу."После получения сигнала о произошедшем (о том, что пятилетнего мальчика выгнали голым на мороз - ред.), сотрудники органов системы профилактики приехали в дом обвиняемых с целью изъятия детей из семьи. Для воспрепятствования законным действиям должностных лиц обвиняемая применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН", - говорится в сообщении следственного управления.Помимо обвинений в неисполнении родительских обязанностей и жестокости по отношению к детям женщине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
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происшествия, алтайский край, россия
12:45 26.01.2022 (обновлено: 13:15 26.01.2022)
Мать мальчика, выгнанного голым на мороз на Алтае, покусала полицейских
СУСК: мать мальчика, которого выгнали голым на мороз на Алтае, покусала полицейских
БАРНАУЛ, 26 янв - РИА Новости.
Мать мальчика, которого выгнали голым на мороз за плохое поведение в Алтайском крае, покусала полицейских, которые забирали у нее детей, сообщило
СУСК РФ по региону.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК по региону, на улицу его выгнали мать и отчим за плохое поведение. Мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима заключили под стражу.
"После получения сигнала о произошедшем (о том, что пятилетнего мальчика выгнали голым на мороз - ред.), сотрудники органов системы профилактики приехали в дом обвиняемых с целью изъятия детей из семьи. Для воспрепятствования законным действиям должностных лиц обвиняемая применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН", - говорится в сообщении следственного управления.
Помимо обвинений в неисполнении родительских обязанностей и жестокости по отношению к детям женщине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).