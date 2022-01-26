https://ria.ru/20220126/politsiya-1769584249.html

Мать мальчика, выгнанного голым на мороз на Алтае, покусала полицейских

Мать мальчика, выгнанного голым на мороз на Алтае, покусала полицейских - РИА Новости, 26.01.2022

Мать мальчика, выгнанного голым на мороз на Алтае, покусала полицейских

Мать мальчика, которого выгнали голым на мороз за плохое поведение в Алтайском крае, покусала полицейских, которые забирали у нее детей, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:45

2022-01-26T12:45

2022-01-26T13:15

происшествия

алтайский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

БАРНАУЛ, 26 янв - РИА Новости. Мать мальчика, которого выгнали голым на мороз за плохое поведение в Алтайском крае, покусала полицейских, которые забирали у нее детей, сообщило СУСК РФ по региону.Ранее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК по региону, на улицу его выгнали мать и отчим за плохое поведение. Мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима заключили под стражу."После получения сигнала о произошедшем (о том, что пятилетнего мальчика выгнали голым на мороз - ред.), сотрудники органов системы профилактики приехали в дом обвиняемых с целью изъятия детей из семьи. Для воспрепятствования законным действиям должностных лиц обвиняемая применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН", - говорится в сообщении следственного управления.Помимо обвинений в неисполнении родительских обязанностей и жестокости по отношению к детям женщине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

https://ria.ru/20220126/delo-1769548260.html

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, россия