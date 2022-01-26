https://ria.ru/20220126/poirot-1769568496.html

Актера, сыгравшего Эркюля Пуаро, посвятили в рыцари

Актера, сыгравшего Эркюля Пуаро, посвятили в рыцари - РИА Новости, 26.01.2022

Актера, сыгравшего Эркюля Пуаро, посвятили в рыцари

Дэвид Суше был посвящен в рыцари. Об этом сообщает Daily Mail. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:24

2022-01-26T17:24

2022-01-26T17:24

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Дэвид Суше был посвящен в рыцари. Об этом сообщает Daily Mail.Церемония проходила в Виндзорском замке. Актер приехал в компании своей супруги Шейлы Феррис. В рыцари он был посвящен принцем Уильямом в знак признания его заслуг в драматическом искусстве и благотворительности.Получить почетный титул Суше должен был еще в декабре. Но мероприятие было перенесено на другую дату, так как актер заразился коронавирусом. Известность британцу принесла роль Эркюля Пуаро в сериале "Пуаро Агаты Кристи". Этот проект снимался с 1989 по 2013 год. Образ усатого сыщика Суше воплотил в 70 эпизодах.

https://ria.ru/20200915/kristi-1577109768.html

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новости культуры, агата кристи (агата маллоуэн), кино и сериалы