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Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 26.01.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Небольшой снег в первой половине дня и температура до минус 5 градусов ожидаются в среду в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:16
2022-01-26T08:16
общество
москва
елена волосюк
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Небольшой снег в первой половине дня и температура до минус 5 градусов ожидаются в среду в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос " Елена Волосюк.По её словам, атмосферный фронт, который ночью вновь засыпал снегом столичный регион, постепенно уходит на восток."Атмосферное давление начинает расти и к вечеру оно повысится до нормальных значений - 747 миллиметров ртутного столба. Снегопады, которые уже ослабели, постепенно прекратятся. Проникший к нам атлантический воздух обеспечит температурный режим даже немного выше средних многолетних значений - примерно на 3 градуса. В Москве в среду ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами в первой половине дня пройдёт небольшой снег, во второй половине дня уже обойдётся без существенных осадков. Максимальная температура в Москве минус 3-5 градусов, по области - минус 2-7. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 метра в секунду", - сообщила Волосюк.
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общество, москва, елена волосюк
08:16 26.01.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в среду

Небольшой снег в первой половине дня и до минус пяти градусов ожидается в среду в Москве

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Снег в Москве
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Небольшой снег в первой половине дня и температура до минус 5 градусов ожидаются в среду в Москве, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос " Елена Волосюк.
По её словам, атмосферный фронт, который ночью вновь засыпал снегом столичный регион, постепенно уходит на восток.
"Атмосферное давление начинает расти и к вечеру оно повысится до нормальных значений - 747 миллиметров ртутного столба. Снегопады, которые уже ослабели, постепенно прекратятся. Проникший к нам атлантический воздух обеспечит температурный режим даже немного выше средних многолетних значений - примерно на 3 градуса. В Москве в среду ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами в первой половине дня пройдёт небольшой снег, во второй половине дня уже обойдётся без существенных осадков. Максимальная температура в Москве минус 3-5 градусов, по области - минус 2-7. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 метра в секунду", - сообщила Волосюк.
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ОбществоМоскваЕлена Волосюк
 
 
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