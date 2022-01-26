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Реконструкцию более 40 общественных мест в МО проведут в 2022 году
Реконструкцию более 40 общественных мест в МО проведут в 2022 году - РИА Новости, 26.01.2022
Реконструкцию более 40 общественных мест в МО проведут в 2022 году
В 2022 году в Подмосковье проведут реконструкцию более 40 общественных мест. В рамках президентского проекта "Жилье и городская среда" власти благоустроят... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:39
2022-01-26T19:39
2022-01-26T19:39
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В 2022 году в Подмосковье проведут реконструкцию более 40 общественных мест. В рамках президентского проекта "Жилье и городская среда" власти благоустроят парки, площади и набережные. Об этом сообщил телеканал "360".В городе Волоколамске планируют улучшить вид парка Победы. Кроме того, в рамках проекта благоустроят улицы Горького и Безымянную. Соборную и Рогожскую улицы, а также Фонтанную площадь в Ногинске тоже приведут в порядок.
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московская область (подмосковье)