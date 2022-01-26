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В Петропавловске-Камчатском поступили сообщения о минировании 42 школ
В Петропавловске-Камчатском поступили сообщения о минировании 42 школ - РИА Новости, 26.01.2022
В Петропавловске-Камчатском поступили сообщения о минировании 42 школ
Учеников всех 42 школ Петропавловска-Камчатского отправили по домам после получения сообщений с угрозами, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T03:44
2022-01-26T04:25
происшествия
камчатский край
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв - РИА Новости. Учеников всех 42 школ Петропавловска-Камчатского отправили по домам после получения сообщений с угрозами, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.В правительстве подчеркнули, что учеников младших классов отпустили с территории школ в сопровождении родителей или педагогов, которые обеспечат безопасность ребенка на пути домой."Сейчас проверкой зданий занимаются представители экстренных служб региона. Правоохранительные органы ведут свою проверку", – сказали в пресс-службе.В администрации города сообщили, что из школ Петропавловска-Камчатского эвакуировали более 19 тысяч человек."Утром 26 января в одну из структур администрации Петропавловск-Камчатского городского округа поступило анонимное сообщение, в котором содержалась информация о минировании школ города. Всего было эвакуировано 19 тысяч 428 человек", - сообщили в мэрии.В следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю добавили, что начали процессуальную проверку.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. С прошлой недели возобновились сообщения об угрозах в учебных заведениях Дальнего Востока.
https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769258344.html
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происшествия, камчатский край, россия
03:44 26.01.2022 (обновлено: 04:25 26.01.2022)
 
В Петропавловске-Камчатском поступили сообщения о минировании 42 школ

В Петропавловске-Камчатском эвакуировали 42 школы из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Полиция
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв - РИА Новости. Учеников всех 42 школ Петропавловска-Камчатского отправили по домам после получения сообщений с угрозами, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.
"В Петропавловске-Камчатском сегодня, 26 января, после анонимного сообщения о возможном акте терроризма были эвакуированы ученики всех школ города. Никто из детей при этом не пострадал", - заявили в правительстве Камчатского края.
В правительстве подчеркнули, что учеников младших классов отпустили с территории школ в сопровождении родителей или педагогов, которые обеспечат безопасность ребенка на пути домой.
"Сейчас проверкой зданий занимаются представители экстренных служб региона. Правоохранительные органы ведут свою проверку", – сказали в пресс-службе.
В администрации города сообщили, что из школ Петропавловска-Камчатского эвакуировали более 19 тысяч человек.
"Утром 26 января в одну из структур администрации Петропавловск-Камчатского городского округа поступило анонимное сообщение, в котором содержалась информация о минировании школ города. Всего было эвакуировано 19 тысяч 428 человек", - сообщили в мэрии.
В следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю добавили, что начали процессуальную проверку.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. С прошлой недели возобновились сообщения об угрозах в учебных заведениях Дальнего Востока.
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