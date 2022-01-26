https://ria.ru/20220126/petropavlovsk-kamchatskiy-1769532227.html

В Петропавловске-Камчатском поступили сообщения о минировании 42 школ

В Петропавловске-Камчатском поступили сообщения о минировании 42 школ - РИА Новости, 26.01.2022

В Петропавловске-Камчатском поступили сообщения о минировании 42 школ

Учеников всех 42 школ Петропавловска-Камчатского отправили по домам после получения сообщений с угрозами, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T03:44

2022-01-26T03:44

2022-01-26T04:25

происшествия

камчатский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112837/73/1128377304_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_661d8f82deeb1847c375c5362fc480c8.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 янв - РИА Новости. Учеников всех 42 школ Петропавловска-Камчатского отправили по домам после получения сообщений с угрозами, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.В правительстве подчеркнули, что учеников младших классов отпустили с территории школ в сопровождении родителей или педагогов, которые обеспечат безопасность ребенка на пути домой."Сейчас проверкой зданий занимаются представители экстренных служб региона. Правоохранительные органы ведут свою проверку", – сказали в пресс-службе.В администрации города сообщили, что из школ Петропавловска-Камчатского эвакуировали более 19 тысяч человек."Утром 26 января в одну из структур администрации Петропавловск-Камчатского городского округа поступило анонимное сообщение, в котором содержалась информация о минировании школ города. Всего было эвакуировано 19 тысяч 428 человек", - сообщили в мэрии.В следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю добавили, что начали процессуальную проверку.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. С прошлой недели возобновились сообщения об угрозах в учебных заведениях Дальнего Востока.

https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769258344.html

камчатский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, россия