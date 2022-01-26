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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220126/pererabotka-1769666706.html
Комплекс глубокой переработки отходов открыли в Подмосковье
Комплекс глубокой переработки отходов открыли в Подмосковье - РИА Новости, 26.01.2022
Комплекс глубокой переработки отходов открыли в Подмосковье
Мусороперерабатывающий комплекс "Нева" мощностью 500 тысяч тонн в год и глубиной переработки отходов 75% заработал в Подмосковье, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:34
2022-01-26T19:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
евгений михайлов
денис буцаев
российский экологический оператор
эколайн
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 26 янв - РИА Новости. Мусороперерабатывающий комплекс "Нева" мощностью 500 тысяч тонн в год и глубиной переработки отходов 75% заработал в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия."В 2021 году правительство одобрило РЭО такую меру поддержки, как облигационный заем. Всего по этой программе мы профинансировали пять проектов в трех регионах на сумму 6,167 миллиарда рублей. И КПО "Нева" — один из них. РЭО выделил для реализации проекта 1,6 миллиарда рублей в виде облигационного займа сроком на восемь лет со ставкой 3%", — сказал на церемонии открытия гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.Он уточнил РИА Новости, что впервые подобное предприятие с глубиной переработки 75% заработало в России.Как отметил председатель Совета директоров Группы "ЭкоЛайн" Евгений Михайлов, по производственным и экологическим параметрам КПО "Нева" соответствует и уже превосходит целевые показатели — захоронение отходов составляет около 25%, что вдвое больше целевого показателя нацпроекта "Экология" (не более 50% захоронения — к 2030 году).Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население.Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой - стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.
https://ria.ru/20220120/sredstva-1768767041.html
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московская область (подмосковье), евгений михайлов, денис буцаев, российский экологический оператор, эколайн
18:34 26.01.2022 (обновлено: 19:05 26.01.2022)
 

Комплекс глубокой переработки отходов открыли в Подмосковье

© Фото : Правительство Московской областиНовый сверхсовременный КПО "Нева" ввели в эксплуатацию в Подмосковье
Новый сверхсовременный КПО Нева ввели в эксплуатацию в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Правительство Московской области
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 26 янв - РИА Новости. Мусороперерабатывающий комплекс "Нева" мощностью 500 тысяч тонн в год и глубиной переработки отходов 75% заработал в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
"В 2021 году правительство одобрило РЭО такую меру поддержки, как облигационный заем. Всего по этой программе мы профинансировали пять проектов в трех регионах на сумму 6,167 миллиарда рублей. И КПО "Нева" — один из них. РЭО выделил для реализации проекта 1,6 миллиарда рублей в виде облигационного займа сроком на восемь лет со ставкой 3%", — сказал на церемонии открытия гендиректор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.
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Он уточнил РИА Новости, что впервые подобное предприятие с глубиной переработки 75% заработало в России.
Как отметил председатель Совета директоров Группы "ЭкоЛайн" Евгений Михайлов, по производственным и экологическим параметрам КПО "Нева" соответствует и уже превосходит целевые показатели — захоронение отходов составляет около 25%, что вдвое больше целевого показателя нацпроекта "Экология" (не более 50% захоронения — к 2030 году).
Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента РФ 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России. Согласно нацпроекту "Экология", это необходимо, чтобы сократить объем захоронения ТКО и тем самым снизить экологическую нагрузку на население.
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Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% отходов, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла. Поэтому среди задач РЭО, с одной стороны, создание системы вторичной переработки и вовлечение в оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, а с другой - стимулирование инвестиционной активности в сфере обращения с отходами.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Евгений МихайловДенис БуцаевРоссийский экологический операторЭкоЛайн
 
 
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