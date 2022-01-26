https://ria.ru/20220126/onkozabolevaniya-1769603352.html
Подмосковные ученые запатентовали устройство для борьбы с онкозаболеваниями
Подмосковные ученые запатентовали устройство для борьбы с онкозаболеваниями - РИА Новости, 26.01.2022
Подмосковные ученые запатентовали устройство для борьбы с онкозаболеваниями
Специалисты из Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне запатентовали устройство для борьбы с онкологическими заболеваниями и зарядки... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:00
2022-01-26T14:00
2022-01-26T14:00
технологии
наука
московская область (подмосковье)
дубна
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онкология
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специалисты из Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне запатентовали устройство для борьбы с онкологическими заболеваниями и зарядки мобильных телефонов, говорится в пресс-релизе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона."Подмосковные ученые запатентовали устройство, которое поможет в борьбе с онкологическими заболеваниями", - говорится в сообщении.Уточняется, что устройство будут использовать для лечения онкологии на новом протонном ускорителе, оно предназначено для кратного повышения его производительности. Кроме того, устройство можно будет применять в сфере потребительской электроники - для быстрой зарядки мобильных телефонов и электромобилей.
https://ria.ru/20220126/rak-1769535834.html
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технологии, наука, московская область (подмосковье), дубна, объединенный институт ядерных исследований, онкология, россия
Подмосковные ученые запатентовали устройство для борьбы с онкозаболеваниями
Подмосковные ученые запатентовали устройство для борьбы с онкологическими заболеваниями