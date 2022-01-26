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В Приморье возбудили дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра"
В Приморье возбудили дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра" - РИА Новости, 26.01.2022
В Приморье возбудили дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра"
Неизвестные, предположительно, с вертолета охотились на изюбря в национальном парке "Зов тигра" в Приморье, возбуждено дело, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:48
2022-01-26T14:50
происшествия
приморский край
россия
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Неизвестные, предположительно, с вертолета охотились на изюбря в национальном парке "Зов тигра" в Приморье, возбуждено дело, сообщает краевая прокуратура."Установлено, что в минувшие выходные на особо охраняемой природной территории сотрудниками национального парка "Зов тигра" обнаружены разделанные останки изюбра... По предварительным данным, охота на копытное животное могла осуществляться с вертолета", - говорится в сообщении.Полиция возбудила уголовное дело по п. "г" ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота, если это деяние совершено на особо охраняемой природной территории". Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным.Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению.
https://ria.ru/20220126/kosulya-1769534976.html
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происшествия, приморский край, россия, новости - туризм
14:48 26.01.2022 (обновлено: 14:50 26.01.2022)
 
В Приморье возбудили дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра"

В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра"

© РИА Новости / Геннадий ШишкинИзюбр в Приморском сафари-парке.
Изюбр в Приморском сафари-парке. - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Изюбр в Приморском сафари-парке.
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Неизвестные, предположительно, с вертолета охотились на изюбря в национальном парке "Зов тигра" в Приморье, возбуждено дело, сообщает краевая прокуратура.
"Установлено, что в минувшие выходные на особо охраняемой природной территории сотрудниками национального парка "Зов тигра" обнаружены разделанные останки изюбра... По предварительным данным, охота на копытное животное могла осуществляться с вертолета", - говорится в сообщении.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
05:41
Житель Биробиджана по дороге в больницу застрелил краснокнижную косулю
Полиция возбудила уголовное дело по п. "г" ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота, если это деяние совершено на особо охраняемой природной территории". Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным.
Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.
Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению.
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 12:54
Рашкин решил выпустить в лес лося взамен убитого, но не смог его купить
 
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