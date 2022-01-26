https://ria.ru/20220126/okhota-1769614794.html
В Приморье возбудили дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра"
В Приморье возбудили дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра" - РИА Новости, 26.01.2022
В Приморье возбудили дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра"
Неизвестные, предположительно, с вертолета охотились на изюбря в национальном парке "Зов тигра" в Приморье, возбуждено дело, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:48
2022-01-26T14:48
2022-01-26T14:50
происшествия
приморский край
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99361/52/993615285_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_a29447716353dbde36e19929e3b64fea.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Неизвестные, предположительно, с вертолета охотились на изюбря в национальном парке "Зов тигра" в Приморье, возбуждено дело, сообщает краевая прокуратура."Установлено, что в минувшие выходные на особо охраняемой природной территории сотрудниками национального парка "Зов тигра" обнаружены разделанные останки изюбра... По предварительным данным, охота на копытное животное могла осуществляться с вертолета", - говорится в сообщении.Полиция возбудила уголовное дело по п. "г" ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота, если это деяние совершено на особо охраняемой природной территории". Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным.Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению.
https://ria.ru/20220126/kosulya-1769534976.html
https://ria.ru/20220124/rashkin-1769237358.html
приморский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99361/52/993615285_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_9e8bad7855943c2e653146627c5ad981.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, россия, новости - туризм
14:48 26.01.2022 (обновлено: 14:50 26.01.2022)
В Приморье возбудили дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра"
В Приморском крае возбудили уголовное дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра"