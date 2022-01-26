https://ria.ru/20220126/okhota-1769614794.html

В Приморье возбудили дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра"

В Приморье возбудили дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра" - РИА Новости, 26.01.2022

В Приморье возбудили дело из-за охоты с вертолета в нацпарке "Зов тигра"

Неизвестные, предположительно, с вертолета охотились на изюбря в национальном парке "Зов тигра" в Приморье, возбуждено дело, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:48

2022-01-26T14:48

2022-01-26T14:50

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новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 26 янв – РИА Новости. Неизвестные, предположительно, с вертолета охотились на изюбря в национальном парке "Зов тигра" в Приморье, возбуждено дело, сообщает краевая прокуратура."Установлено, что в минувшие выходные на особо охраняемой природной территории сотрудниками национального парка "Зов тигра" обнаружены разделанные останки изюбра... По предварительным данным, охота на копытное животное могла осуществляться с вертолета", - говорится в сообщении.Полиция возбудила уголовное дело по п. "г" ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота, если это деяние совершено на особо охраняемой природной территории". Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным.Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к преступлению.

https://ria.ru/20220126/kosulya-1769534976.html

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происшествия, приморский край, россия, новости - туризм