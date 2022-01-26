https://ria.ru/20220126/norvegiya-1769557060.html
Власти Норвегии отменяют карантин для российских туристов
Власти Норвегии отменяют карантин для российских туристов - РИА Новости, 26.01.2022
Власти Норвегии отменяют карантин для российских туристов
Норвегия с 26 января отменяет карантин для иностранных туристов, в том числе и российских — как для иммунизированных отечественными вакцинами, так и для... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:22
2022-01-26T11:22
2022-01-26T12:06
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Норвегия с 26 января отменяет карантин для иностранных туристов, в том числе и российских — как для иммунизированных отечественными вакцинами, так и для непривитых, сообщает АТОР."Непривитым путешественникам или прошедшим вакцинацию российскими препаратами, например, "Спутником V" для въезда в Норвегию потребуется зарегистрироваться в системе в течение 72 часов до прилета, сдать ПЦР-анализ или тест на антиген за 24 часа до въезда, а также пройти экспресс-тестирование при пересечении границы", — рассказала директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко.В большинстве пунктов, например, в аэропорту, тестирование бесплатно.Правила въезда в Норвегию граждан РФ, у которых есть евросертификат о вакцинации, еще проще: нужно заполнить обязательную форму entrynorway.no за 72 часа до прибытия и пройти бесплатное тестирование по прилете.Дети до 16 лет освобождены от необходимости сдавать анализы до путешествия, однако по прилете экспресс-тест сдают все пассажиры независимо от возраста.Есть новости и для россиян, въехавших в Норвегию по "старым" правилам. Если сейчас они находятся на изоляции, то могут закончить карантин в ночь на 26 января.Норвегия выдает россиянам туристические визы, прямое авиасообщение между государствами возобновлено в ноябре прошлого года.Туроператоры сообщают, что уже начали формировать предложения в Норвегию, которые в марте уже могут появиться в системах бронирования. Скорее всего, это будет экскурсионная поездка с посещением фьордов.
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
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норвегия, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, россия, коронавирус covid-19
11:22 26.01.2022 (обновлено: 12:06 26.01.2022)
Власти Норвегии отменяют карантин для российских туристов
Российские туристы смогут поехать в Норвегию без карантина
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Норвегия с 26 января отменяет карантин для иностранных туристов, в том числе и российских — как для иммунизированных отечественными вакцинами, так и для непривитых, сообщает
АТОР.
"Непривитым путешественникам или прошедшим вакцинацию российскими препаратами, например, "Спутником V" для въезда в Норвегию потребуется зарегистрироваться в системе
в течение 72 часов до прилета, сдать ПЦР-анализ или тест на антиген за 24 часа до въезда, а также пройти экспресс-тестирование при пересечении границы", — рассказала директор Совета по туризму Норвегии в России Ольга Филиппенко.
В большинстве пунктов, например, в аэропорту, тестирование бесплатно.
Правила въезда в Норвегию граждан РФ, у которых есть евросертификат о вакцинации, еще проще: нужно заполнить обязательную форму entrynorway.no за 72 часа до прибытия и пройти бесплатное тестирование по прилете.
Дети до 16 лет освобождены от необходимости сдавать анализы до путешествия, однако по прилете экспресс-тест сдают все пассажиры независимо от возраста.
Есть новости и для россиян, въехавших в Норвегию по "старым" правилам. Если сейчас они находятся на изоляции, то могут закончить карантин в ночь на 26 января.
Норвегия выдает россиянам туристические визы, прямое авиасообщение между государствами возобновлено в ноябре прошлого года.
Туроператоры сообщают, что уже начали формировать предложения в Норвегию, которые в марте уже могут появиться в системах бронирования. Скорее всего, это будет экскурсионная поездка с посещением фьордов.