https://ria.ru/20220126/nft-1769265809.html

Центр искусств и медиатехнологий в Карлсруэ случайно потерял два ценных NFT

Центр искусств и медиатехнологий в Карлсруэ случайно потерял два ценных NFT - РИА Новости, 26.01.2022

Центр искусств и медиатехнологий в Карлсруэ случайно потерял два ценных NFT

Центр искусств и медиатехнологий в Карлсруэ случайно потерял доступ к двум ценным NFT. Об этом сообщает The Art Newspaper. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T07:02

2022-01-26T07:02

2022-01-26T07:02

культура

новости культуры

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Центр искусств и медиатехнологий в Карлсруэ случайно потерял доступ к двум ценным NFT. Об этом сообщает The Art Newspaper. Это невзаимозаменяемые токены из коллекции CryptoPunks. Проект был запущен в июне 2017 года студией Larva Labs. Источником вдохновения для его создания стали лондонская панк-сцена, киберпанк и творчество группы Daft Punk. Каждая цифровая работа на сегодняшний день оценивается в 187 000 долларов. В 2017-м их для музея приобрел его программист и эксперт по криптографии Дэниел Хейсс. Тогда он купил четыре NFT по сто долларов. Когда специалист пересылал токены на другой онлайн-адрес, он их случайно "сжег" — отправил на никому недоступный кошелек, ключей к нему ни у кого нет.Хейсс понял, что эти NFT можно рассматривать как заархивированные или навсегда запертые в хранилище. "Глупая ошибка "копировать / вставить, — комментирует Хейсс. — Но с другой стороны, это своего рода заявление о том, что такое блокчейн и криптография. В любом случае у музея не было цели продать эти работы. Так что если посмотреть иначе, эти панки наши на веки, несомненно недоступные" из-за того, где они находятся. Событие произошло в апреле, но обсудить случившееся программист решил только сейчас.

https://ria.ru/20210804/nftart-1744198011.html

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новости культуры